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Kırmızı et üretimi arttı

Türkiye'de 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 2.0 artış gösterdi.

14.02.2017 - 11:11
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2016 kırmızı et üretimiyle ilgili verilerine göre 2016 yılı dördüncü çeyreğinde kırmızı et üretimi kurban bayramının gerçekleştiği bir önceki çeyreğe göre yüzde 31.4, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8.8 azaldı.

KIRMIZI ET MİKTARI 107 TON

Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 107 bin ton olarak gerçekleşti.

SIĞIR ETİ ÜRETİMİ AZALDI

Dördüncü çeyrekte sığır eti üretimi yaklaşık 249 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 30.8, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3.7 oranında azaldı.

2016 4. Çeyreğinde koyun eti üretimi 15 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 34.2, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 48 oranında azaldı.

Kırmızı et üretimi arttı

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