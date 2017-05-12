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Kırmızı et üretimi azaldı

Kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalışla 232 bin ton oldu.

12.05.2017 - 10:31
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Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalışla 232 bin ton olarak gerçekleşti.

VERİLER AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ilk çeyrekte sığır eti üretimi 207 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 16,6 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 arttı.

Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 18 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 20,6 artış kaydetti, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10 gerileme gösterdi.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 14,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı. Söz konusu dönemde kırmızı et üretimi 232 bin ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilenlerin miktarı ise 113 bin ton olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:

Yıl 1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem 4.Dönem Toplam (Yıllık)
2011 157.932 171.595 173.177 274.210 776.915
2012 171.465 183.017 196.108 365.255 915.845
2013 208.597 212.885 206.466 368.177 996.125
2014 184.975 218.432 202.530 402.335 1.008.272
2015 210.475 261.871 380.162 297.000 1.149.508
2016 237.777 269.912 394.665

270.688

 1.173.042



2017 232.404



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