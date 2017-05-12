Kırmızı et üretimi azaldı

Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azalışla 232 bin ton olarak gerçekleşti.
VERİLER AÇIKLANDI
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin kırmızı et üretimi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, ilk çeyrekte sığır eti üretimi 207 bin ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi, bir önceki döneme göre yüzde 16,6 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,03 arttı.
Koyun eti üretimi de söz konusu dönemde 18 bin ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki döneme göre yüzde 20,6 artış kaydetti, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10 gerileme gösterdi.
GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI
Türkiye'nin toplam kırmızı et üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde önceki döneme göre yüzde 14,1, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 azaldı. Söz konusu dönemde kırmızı et üretimi 232 bin ton oldu. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilenlerin miktarı ise 113 bin ton olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre kırmızı et üretim miktarları (ton) şöyle:
|Yıl
|1.Dönem
|2.Dönem
|3.Dönem
|4.Dönem
|Toplam (Yıllık)
|2011
|157.932
|171.595
|173.177
|274.210
|776.915
|2012
|171.465
|183.017
|196.108
|365.255
|915.845
|2013
|208.597
|212.885
|206.466
|368.177
|996.125
|2014
|184.975
|218.432
|202.530
|402.335
|1.008.272
|2015
|210.475
|261.871
|380.162
|297.000
|1.149.508
|2016
|237.777
|269.912
|394.665
|
270.688
|1.173.042
|2017
|232.404