taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.757
USD
3,6663
EURO
4,3321
ALTIN
151,41
PETR
57,3800

Kırmızı fularlı teröristin annesine tazminat ödenecek

Devlet, terörist annesi Nuray Erçağan'a 1 günlük gözaltı bedeli olarak 25.77 TL maddi, 200 TL de manevi tazminat ödeyecek.

19.10.2017 - 12:08
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kırmızı fularlı teröristin annesine tazminat ödenecek

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya davacı Nuray Erçağan katılmazken, onu temsilen avukat Hakan Evcil duruşmada yer aldı. Davalı olan Hazine'yi ise avukat Haydar Tercanlı temsil etti.

1 GÜN GÖZALTINDA KALDI

Savcı Hüseyin İsli, esas hakkındaki mütalaasında, davacı Erçağan'ın 2 Haziran 2013 tarihinde yakalandığı, doktor raporu, kimlik ve fotoğraf tespiti yapıldıktan sonra 3 Haziran 2013 günü serbest bırakıldığı, bu şekilde 1 gün gözaltında kaldığı ve hakkında kamu davası açıldığı; ancak Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının 2 Şubat 2016 tarihinde kesinleştiğini belirterek, davacıya mahkemece takdir edilecek miktarda tazminat ödenmesine hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.

TAZMİNAT TALEBİ KABUL EDİLDİ

Şermin Başverdi başkanlığındaki mahkeme heyeti, Erçağan'ın maddi tazminat talebini kısmen kabul ederek, 25.77 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı Hazine'den alınarak, davacıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Erçağan'ın manevi tazminat talebini de kısmen kabul ederek, 200 TL'nin faiziyle ödenmesine hükmetti.

KIRMIZI FULARLI TERÖRİSTİN ANNESİ

Nuray Erçağan, Gezi olaylarının ardından kaçtığı Suriye'de terör örgütü PKK için çatışırken, Rakka'da öldürülen ve kamuoyunda 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in cenaze töreninde PKK'yı övmüştü.

Kırmızı fularlı teröristin annesi: Deniz Rakka'dır

Kırmızı fularlı teröristin annesine tazminat ödenecek

Kırmızı fularlı teröristin annesi terörü övüyor

Kırmızı fularlı teröristin annesine tazminat ödenecek

İlginizi Çekebilir
Dolandırıldığını anlayan damat gözyaşlarına boğuldu
Şanlıurfa'da yaşayan bir aile, kızlarını istemeye gelen damadın ailesinden 44 bin lira başlık parası aldıktan sonra ortadan kayboldu.
Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı
Kayseri'de, işçi taşıyan iki servisin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.
PKK'dan Ege ormanlarını yakma talimatı
PKK'nın eylem yapması için İzmir'e gönderdiği üniversite öğrencisine, ormanları yak, otellerde panik yarat talimatı verdiği ortaya çıktı.
Cezaevi kaçağı köpek kulübesinde bulundu
Adana'da, cezaevinden kaçan uyuşturucu taciri, saklandığı evde bulunamayınca bakılan köpek kulübesinde yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

Belediyelerdeki istifa iddiaları Erdoğan'a soruldu

363
Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

Erdoğan açıkladı: Recep Altepe istifa edecek

159
İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

İş adamı Osman Kavala gözaltına alındı

170
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

6
Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

Somali'deki terör protestosunda Erdoğan sloganları

135
Çinli Komünist yöneticilerin lüks Audi tutkusu

Çinli Komünist yöneticilerin lüks Audi tutkusu

128
Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

Almanya FETÖ'cüleri devlet kanalına çıkardı

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM