Kırmızı fularlı teröristin annesine tazminat ödenecek

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya davacı Nuray Erçağan katılmazken, onu temsilen avukat Hakan Evcil duruşmada yer aldı. Davalı olan Hazine'yi ise avukat Haydar Tercanlı temsil etti.

1 GÜN GÖZALTINDA KALDI

Savcı Hüseyin İsli, esas hakkındaki mütalaasında, davacı Erçağan'ın 2 Haziran 2013 tarihinde yakalandığı, doktor raporu, kimlik ve fotoğraf tespiti yapıldıktan sonra 3 Haziran 2013 günü serbest bırakıldığı, bu şekilde 1 gün gözaltında kaldığı ve hakkında kamu davası açıldığı; ancak Antalya 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nin verdiği beraat kararının 2 Şubat 2016 tarihinde kesinleştiğini belirterek, davacıya mahkemece takdir edilecek miktarda tazminat ödenmesine hükmedilmesine karar verilmesini talep etti.

TAZMİNAT TALEBİ KABUL EDİLDİ

Şermin Başverdi başkanlığındaki mahkeme heyeti, Erçağan'ın maddi tazminat talebini kısmen kabul ederek, 25.77 TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davalı Hazine'den alınarak, davacıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme, ayrıca Erçağan'ın manevi tazminat talebini de kısmen kabul ederek, 200 TL'nin faiziyle ödenmesine hükmetti.

KIRMIZI FULARLI TERÖRİSTİN ANNESİ

Nuray Erçağan, Gezi olaylarının ardından kaçtığı Suriye'de terör örgütü PKK için çatışırken, Rakka'da öldürülen ve kamuoyunda 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in cenaze töreninde PKK'yı övmüştü.

Kırmızı fularlı teröristin annesi: Deniz Rakka'dır

Kırmızı fularlı teröristin annesi terörü övüyor