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Kırmızı halıda talihsiz düşüş

Bu yıl 71'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde, kırmızı halı yürüyüşüne bir konuğun düşüşü damga vurdu.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 07:16..
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Aralarında Penelope Cruz ile Javier Bardem'in de bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin gösteriminden önce de geleneksel kırmızı halı geçişi yaşandı.

KIRMIZI HALI GELENEĞİ

Gösterilen iddialı filmlerin yanı sıra kırmızı halısı ile de ünlü olan Cannes Film Festivali'nde gelenek yine bozulmadı. Jüri üyeleri, ünlü oyuncular ve konuklar en şık görünümleriyle kırmızı halıya çıktı. Ancak bir konuk, tam merdivenlerden çıkarken uzun elbisesinin kurbanı oldu ve kendisine uzatılan yardım eline rağmen kendini yerde buldu.

Yeniden ayağa kalkan konuk salondaki yerine doğru ilerledi.

Kırmızı halıda talihsiz düşüş

Kırmızı halıda talihsiz düşüş

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