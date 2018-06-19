taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.043
USD
4,7418
EURO
5,5102
ALTIN
195,48
PETR
74,6900

Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yaşamını yitirdi

Antalya’da, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir motosikletin otomobille çarpıştığı kazada, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

DHA | 19.06.2018 - 08:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Kırçiçeği Caddesi'nde 07 GAU 67 plakalı motosikletiyle dün akşam saatlerinde seyir halinde olan Ahmet Cantekin (19), Muammer Aksoy Bulvarı'na geldiğinde iddiaya göre kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptı.

Cantekin'in kullandığı motosiklet, Ali Can Önder idaresindeki 07 BJY 56 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ahmet Cantekin ve motosiklette yolcu olarak bulunan Enis Sidar Çelik (16) yola savruldu.

Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli yaşamını yitirdi

TÜM ÇABAYA RAĞMEN KURTARILAMADI

Kaza anında kask takmadıkları iddia edilen Cantekin ve yolcusu çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinden sonra ambulansla Kepez Devlet Hastanesi’ne götürülen Cantekin, doktorlarına çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Enis Sidar Çelik'in ise hayatı tehlikesinin sürdüğü kaydedildi.

Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Ali Can Önder ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

Enes Kanter'in babası ByLock'çu çıktı

21
Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

Mardin'de HDP'nin miting hüsranı

80
Erdoğan'a selfie yağmuru

Erdoğan'a selfie yağmuru

24
Meral'in gençlerinden toplu istifa

Meral'in gençlerinden toplu istifa

87
Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

Fethiye'de 250 metreden düşen kadın yaşamını yitirdi

77
Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

Bahçeli: Reklam olsun diye aday olmam

127
Dünya Kupası'nda sinek skandalı

Dünya Kupası'nda sinek skandalı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM