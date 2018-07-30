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Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü polis aracına çarptı

Konya'da alkollü bir sürücü yaptığı kırmızı ışık ihlali sonrası polis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

İHA | 30.07.2018 - 06:44..
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Alkollü olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Y.O. kavşaktan kırmızı ışık ihlali yaparak geçmek istediği sırada Deniz S. idaresindeki 42 A 7642 plakalı polis aracıyla çarpıştı.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü polis aracına çarptı

YARALILARIN  HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çarpışmanın ardından ekip otosunda bulunan polis memuru Deniz S. ile Sami Ü. ve otomobil sürücüsü Y.O. yaralandı. Polis ekiplerinin durumu merkeze bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazanın ardından yaralanan sürücü Y. O.’nun 88 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü polis aracına çarptı


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