1 Malezya halkı dış borcu ödemek için bağış yaptı 252 milyar dolar dış borcu bulunan Malezya için kendi halkı kampanya başlattı. Ümit Fonu'na bağış yapan halk, 41 milyon dolar topladı.

2 Cem Yılmaz polis çevirmesine takıldı Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün spor hocası Sami Hamidi’nin doğum günü partisine katıldı.

3 Şükran Ovalı: Doğuma 1 ay kaldı Şükran Ovalı ve Caner Erkin, kızları Mihran için hazırlıklara devam ediyor.

4 Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlar yakalandı Madagaskar'da, yabancı iş adamlarını fidye için kaçıranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'i tutuklandı.

5 Kırmızı ışık ihlali yapan sürücü polis aracına çarptı Konya'da alkollü bir sürücü yaptığı kırmızı ışık ihlali sonrası polis aracına çarptı. Meydana gelen kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

6 Şanlıurfa'da polisten kaçan araç devrildi: 3 yaralı Şanlıurfa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan bir araç kaçmaya başladı. Kovalamacada devrilen araçtan uyuşturucu çıktı.