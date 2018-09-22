1 Kırmızı ışıkta duramayan servis minibüsü kamyonete çarptı Bursa'da, kırmızı ışıkta durup durmamakta kararsız kalan servis minibüsünün kamyonete arkadan çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2 Marmara'da sıcaklıklar yükselecek Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

3 Kılıçdaroğlu'nun Esad önerisi Bahçeli'yi kızdırdı MHP Lideri, katil olarak nitelendirdiği Esad ile görüşmenin kesinlikle gafillik olduğunu söyledi.

4 İdlib mutabakatıyla teröristlerin Akdeniz hattı kapandı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib Mutabakatı hakkında "memnuniyet verici" dedi.

5 Tavuklarını korkuttuğunu söylediği köpeği yaraladı Çorum'da bir kişi, tavuklarını korkuttuğu iddiasıyla sokak köpeğini kafasına taş atarak yaraladı.

6 Türklerin Erasmus'ta tercihi Polonya Gençlere yeni beceriler kazandıran ve onların farklı ülke ve kültürleri tanımasını sağlayan Erasmus programında Polonya, Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında yer alıyor.