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Kırmızı ışıkta duramayan servis minibüsü kamyonete çarptı

Bursa'da, kırmızı ışıkta durup durmamakta kararsız kalan servis minibüsünün kamyonete arkadan çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 22.09.2018 - 11:36..
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Osmangazi ilçesi Yeni Yalova yolu Panayır lambalarında kırmızı ışıkta durmakta kararsız kalan O.G.(50) kontrolündeki 16 S 0754 plakalı servis minibüsü, lambalarda duran 16 P 8712 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kırmızı ışıkta duramayan servis minibüsü kamyonete çarptı

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile kamyonet devrilirken, kontrolünü kaybeden servis minibüsü trafik lambalarına çarparak durabildi. Servis şoförü ve aynı araçta bulunan 6 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kaza anı ise gğvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Servis minibüsü kamyonete çarptı VİDEO

Kırmızı ışıkta duramayan servis minibüsü kamyonete çarptı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Çekirge Devlet Hastanesi ve Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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