taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
172,32
PETR
69,0200

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tırın neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı.

DHA | 28.03.2018 - 05:46..
  1. Haberler
  2. İç Haber

D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana gelen kazada, Şaban Durmuş idaresindeki 59 RE 861 plakalı TIR, kırmızı ışıkta geçerek Kıymet Bilen idaresindeki 54 HV 961 plakalı otomobile ardından da İhsan Nur Tekgür idaresindeki 54 E 5247 plakalı minibüse çarptı.

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

TIRIN ÇARPTIĞI ARAÇLAR SAVRULDU

Çarpmanın şiddetiyle araçlar savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Kıymet Bilen ile aynı araçta bulunan Uğur Bakan ve Kamile Balaban ile minibüste bulunan Yılmaz Soylu yaralandı.

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

Otomobilde sıkışan Kıymet Bilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İstanbul sis altında
İstanbul genelinde gece boyunca sis etkili olan sis Anadolu Yakası’nda da etkisini gösteriyor.
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü 33 yaralı
Osmancık ilçesinde bir yolcu otobüsünün yol kenarında önce ağaçlara, sonra istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Takla atan aracın LPG tankı fırladı: 2 yaralı
Aydın Efeler ilçe merkezinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk iki kişi hafif yaralandı.
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı
Zonguldak'ta sanal para birimi Bitcoin'in ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

106
93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

56
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

65
Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek

10
RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri

6
Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

27
Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim tırmanıyor

Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim tırmanıyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM