Kırmızı ışıkta geçen tır, otomobil ve minibüse çarptı

İstanbul genelinde gece boyunca sis etkili olan sis Anadolu Yakası’nda da etkisini gösteriyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen tırın neden olduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Tarihçi, yazar İlber Ortaylı, tarihsel kaynak konusunda Wikipedia'yı tavsiye etmediğini belirterek 'Türkçesine de hiç güvenmeyin' dedi.

Bir kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

1 Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük Gazeteci Şirin Payzın, Boğaziçili öğrencilerin Afrin şehitleri için lokum dağıtılmasına tepkisini 'özgürlük' olarak değerlendirdi.

2 93 yaşında kendini asarak intihar etti Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Hüseyin Demirbaş, bilinmeyen bir nedenle kendini asarak yaşamına son verdi.

3 Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı Zonguldak'ta sanal para birimi Bitcoin'in ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.

4 Facebook CEO'su Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verecek ABD Senatosu Ticaret Komitesi'nin davet gönderdiği Mark Zuckerberg, kongre duruşmasında ifade vermeye karar verdi.

5 RTÜK'ten televizyon yayınlarına renk kriterleri Çocuk programlarında yayınlanacak reklamlar renklerle kategorize edildi.

6 Kosova ile Sırbistan arasındaki gerilim tırmanıyor Ani kararla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.