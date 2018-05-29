Kırmızı ışıkta geçen tır dehşeti kamerada

Tuzla Orhanlı’da 22 Ekim 2016 tarihinde kırmızı ışıkta geçerek otomobile çarpan ve sürücü Kerem Ali Bakacak’ı ağır yaralayan tır şoförü Afer Demir’in “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4,5 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Kerem Ali Bakacak’ın avukatı katıldı. Duruşmada söz alan müşteki avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Kırmızı ışıkta geçen tır otomobili metrelerce sürükledi

EHLİYETİNE 8 AY EL KONULDU

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Afer Demir’i “taksirle yaralama” suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme, cezada indirime giderek 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Mahkeme öte yandan sanığın cezasını erteleyerek, sürücü belgesinin 8 ay süreyle geri alınmasına karar verdi.