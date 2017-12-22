taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Kırmızı ışıkta geçen yayaya kamyon çarptı

Kocaeli'de kırmızı ışığın yanmasına aldırış etmeyip yolun karşısına geçmeyen çalışan bir kişi, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA | 22.12.2017 - 21:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Merkez Işıklar mevkiinde saat 16.00 sularında meydana gelen kazada, Hasan Demirsoysal isimli vatandaş, D-130 Karayolunda kırmızı ışık ihlaline uymadan yolun karşı tarafına geçmek istedi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

İzmit istikametine seyir halindeki E.B. (44) yönetimindeki kamyon duramayarak bir anda yola çıkan Hasan Demirsoysal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklenen Demirsoysal, ağır şekilde yaralandı.

Kırmızı ışıkta yola atladı canından oldu VİDEO

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirsoysal, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Demirsoysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlginizi Çekebilir
Taksim'de işçiler ısınmak için halay çekti
Soğuk havada Taksim'de çalışan işçiler ısınmak için çeşitli yollara başvurdu.
Yurt genelinde aranan bin 159 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ülke genelinde yapılan uygulamanın sonuçları açıklandı.
Çaldığı otomobili yakan kişi serbest kaldı
Çarşamba günü Konya'da otomobil hırsızlığı yapan 24 yaşındaki Ahmet D., iki gün gezdikten sonra aracı yaktı. Mahkemeye çıkarılan Ahmet D., serbest kaldı.
Adana'da kaçak kesilmiş tavuklar bulundu
Adana'da zabıta ekipleri ve polislerin düzenlediği baskında 3 ton kesilmiş tavuk bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

39
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

82
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

60
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

110
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

70
2018 yılı bütçesi kabul edildi

2018 yılı bütçesi kabul edildi

69
Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

Ahmet Han: Araplar Osmanlı'yı arkadan vurdu

227
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM