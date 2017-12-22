Kırmızı ışıkta geçen yayaya kamyon çarptı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi D-130 Karayolu Merkez Işıklar mevkiinde saat 16.00 sularında meydana gelen kazada, Hasan Demirsoysal isimli vatandaş, D-130 Karayolunda kırmızı ışık ihlaline uymadan yolun karşı tarafına geçmek istedi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

İzmit istikametine seyir halindeki E.B. (44) yönetimindeki kamyon duramayarak bir anda yola çıkan Hasan Demirsoysal’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce yolda sürüklenen Demirsoysal, ağır şekilde yaralandı.

Kırmızı ışıkta yola atladı canından oldu VİDEO

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirsoysal, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan Demirsoysal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.