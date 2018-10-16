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Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayayı havaya uçurdu

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta hareket eden otomobil, karşıdan karşıya geçen 23 yaşındaki Bekir K'ya çarparak feci şekilde yaraladı.

İHA | 16.10.2018 - 11:21..
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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana gelen kazada kırmızı ışıktan geçen otomobil dehşet saçtı. Sinanbey mahallesinden gelip Ahmet Akyollu caddesinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 23 yaşındaki Bekir K'ya çarpan araç, genci ağır şekilde yaraladı.

KIRMIZI IŞIKTA DURMADI, KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN GENCİ HAVAYA UÇURDU

Karşıdan karşıya geçmek isteyen 23 yaşındaki Bekir K'ya Ahmet Akyollu caddesinden gelip, Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Evsel K idaresindeki 16 AC 5699 plakalı araç, kırmızı ışıktan geçip hızlı bir şekilde yayaya çarptı.

Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otomobil yayaya çarptı

23 Yaşındaki genci ağır şekilde yaralayan aracın kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın kırmızı ışıkta geçip yayaya çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayayı havaya uçurdu

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Çarpmanın etkisiyle genç metrelerce havalanıp aracın ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Kazayı görenler yayanın yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek ambulansla hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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