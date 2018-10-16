Kırmızı ışıkta geçen otomobil yayayı havaya uçurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Ahmet Akyollu caddesi üzerinde meydana gelen kazada kırmızı ışıktan geçen otomobil dehşet saçtı. Sinanbey mahallesinden gelip Ahmet Akyollu caddesinden karşıdan karşıya geçmek isteyen 23 yaşındaki Bekir K'ya çarpan araç, genci ağır şekilde yaraladı.
KIRMIZI IŞIKTA DURMADI, KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEN GENCİ HAVAYA UÇURDU
Karşıdan karşıya geçmek isteyen 23 yaşındaki Bekir K'ya Ahmet Akyollu caddesinden gelip, Alanyurt istikametine doğru seyir halinde olan Evsel K idaresindeki 16 AC 5699 plakalı araç, kırmızı ışıktan geçip hızlı bir şekilde yayaya çarptı.
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen otomobil yayaya çarptı
23 Yaşındaki genci ağır şekilde yaralayan aracın kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın kırmızı ışıkta geçip yayaya çarptığı görülüyor. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Çarpmanın etkisiyle genç metrelerce havalanıp aracın ön camına çarptıktan sonra yere düştü. Kazayı görenler yayanın yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederek ambulansla hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.