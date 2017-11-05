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Kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı

Kayseri'de oynanan Yahyalıspor-Real Çelik Kapıspor maçında verilen penaltı kararına sinirlenen Kapıspor kalecisi, hakeme kafa attı.

05.11.2017 - 18:20
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  2. Spor

Kayseri’de Süper Amatör Küme'nin lideri Yahyalıspor ile rakibinin 3 puan gerisinde yer alan Real Çelik Kapıspor, Erkilet 1 Nolu sahada karşı karşıya geldi.

Yahyalıspor 14’üncü dakikada Mehmet Akpınar ve 57’nci dakikada Hael Albadri’nin golleriyle 2-0 öne geçti.

KALECİ, PENALTI KARARINA İTİRAZ ETTİ

Müsabakanın 88’inci dakikasında gole giden rakibine faul yapan ve penaltıya neden olan Real Çelik Kapıspor kalecisi Ebubekir Kara, maçı yöneten Necati Selçuk Şahin’in penaltı kararına itiraz etti.

Kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı

HAKEM KIRMIZI KART VERİNCE KAFA ATTI

İtiraz sonrası maçın hakemi, kaleciye kırmızı kart gösterek oyun alanından çıkmasını istedi. Gördüğü kırmızı karta sinirlenen kaleci Ebubekir, hakeme kafa attı. Kanlar içinde kalan hakem Necati Selçuk Şahin ve maçın diğer hakemleri sahadan polis yardımı ile çıktı.

Kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı

Hakem üçlüsü soyunma odasına girmeden önce kendilerine hakaret bir başka futbolcuya da soyunma odası balkonun önünden kırmızı kart gösterdi. Dudağı patlayan hakem maçı tatil ederken kaleci Ebubekir Kara’dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı

Kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı

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