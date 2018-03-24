Kırmızı listede aranan terörist öldürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca, 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerinde teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 5 mağara, 12 sığınak ve 3 çadır kullanılamaz hale getirildi. Mağara ve sığınaklarda bulunan çok sayıda yaşam malzemesi imha edildi.

4 MİLYON LİRA ÖDÜLLÜ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca Hakurk'ta hava harekatında öldürülen teröristlerden birinin, 4 milyon lira ödüllü listede yer alan Kanireş sorumlusu Agiri kod adlı Birdal Burhanlı olduğu belirlendi.

13 GÜNDE 55 TERÖRİST EX OLDU

Söz konusu bölgede 13 gündür devam eden operasyonda şimdiye kadar 20 mağara ve 42 barınak kullanılmaz hale getirilirken 55 terörist de öldürüldü.