PKK'nın Marsilya sorumlusu sınırda yakalandı

Lahana, brokoli ve kıvırcık lahana kanseri nasıl engelliyor

1 Hastalık Sıla'yı durduramadı Sıla, Kuşadası'nda doktorunu dinlemeyerek hasta haliyle sahne aldı ve sevenleriyle buluştu.

2 Tartıştığı kişinin kolunu döner bıçağıyla kesti Sultanbeyli'de alacak verecek kavgası yüzünden tartışan iki kişiden biri döner bıçağı ile dehşet saçtı.

3 Günün tartışma konusu: Soğanlı/Soğansız Menemen Türkiye'de sosyal medyanın gündemine menemen ve soğan oturdu. Sebebi ise ünlü gurme Vedat Milor'un Twitter'dan sorduğu "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" sorusu. Kazanan soğanlı menemen oldu.

4 Oğlunun balkondan düştüğünü görün anne pencereden atladı Bursa'da bir anne, 2 yaşındaki oğlunun camdan düştüğünü görünce kendini 4 katlı apartmanın en üst katındaki pencereden attı. Olayda küçük çocuk yaşamını yitirdi, anne ise ağır yaralı.

5 20 bin kişiye kurban eti dağıtıldı Bingöl'de Kurban Bayramı süresince 20 bin kişiye et dağıtıldığı müftülük tarafından duyuruldu.

6 Ayder Yaylası başka bir görünüme kavuşacak TOKİ'nin hazırladığı yeni projeyle Ayder Yaylası'ndaki kaçak yapılar yıkılarak yerine toplu konutlar yapılacak.