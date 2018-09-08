Kırsaldan tıp öğrenciliğine

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kırsal kesimdeki bir köyde okuyan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Serkan Adıyaman’ı makamında kabul ederek hediyeler verdi.

AZMİN ZAFERİ

Hakkari’ye 20 kilometre mesafede bulunan dağların arasına sıkışmış 40 hanelik Ağaçdibi köyünde ikamet eden 8 nüfuslu güvenlik korucusu bir ailenin çocuğu olan 19 yaşındaki Serkan Adıyaman, 473 fen puan alarak Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine girmeyi başardı.

VALİLİĞE DAVET EDİLDİ

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Serkan Adıyaman ve öğretmeni Hikmet Korkmaz, Vali Cüneyit Orhan tarafından kabul etti. Vali Toprak, çok güzel bir haber için bir araya geldiklerini belirterek, "Serkan kardeşimiz Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Bu çok özel bir başarıdır. Kendisi merkeze bağlı Ağaçdibi köyü dediğimiz ilimizden 20 kilometre güneydoğusunda sarf kayalıkların ve dağların arasında doğdu. Kendisinin okuduğu dönemlerde asil öğretmen bulunmuyordu, vekil öğretmenler bulunuyordu. Fakat çok şanslı bir kardeşimiz ki Hikmet Korkmaz Hoca gibi birine denk gelmiş. Hikmet öğretmen büyük bir duyarlılıkla 5’inci sınıfa kadar kendisi ile ilgilenmiş. İlkokulu bitirdikten sonra da irtibatı kendisi ile kesmemiş ve Serkan kardeşimizdeki okuma zekasını ve cevheri keşfetmiş ve güzel bir yere geleceğini düşünerek yine okul hayatında hem maddi hem de manevi olarak ilgi göstermiş" dedi.





TEK GÖZLÜ KÖY OKULUNDA MEZUN OLDU

Serkan Adıyaman’ın tek gözlü köy okulundan mezun olduktan sonra Çimenli Köyü Ortaokulundan mezun olduğunu dile getiren Vali Toprak, "Ondan sonra da büyük bir başarıya imza atarak doktor olma yoluna gitmiş ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. Ben annesine ve babasına buradan teşekkür ediyorum. Çünkü evlatlarını hiç yalnız bırakmamışlar. Serkan kardeşimizdeki cevheri keşfeden Hikmet Hoca’ya da teşekkür ediyorum. Tabi bu kırsal kesimlerdeki bir köyümüzden tıp fakültesi kazanılmasına ben ilk defa karşılaştım. Biz valilik olarak kendisine her türlü desteği vereceğiz, Hakkari halkı ile beraber. İnşallah doktorluktan sonra, uzman doktorluktan sonra profesörlüğe kadar yükseleceğini umut ediyorum. Bizde bu enerjiyi kendisinden görüyoruz. Bizde valilik olarak kendisine küçük bir hediye armağan ettik" diye konuştu.



