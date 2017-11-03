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Kırşehir şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şemdinli'deki hain terör saldırında şehit olan Tayfun Kavun'un cenazesi sırasında yeğeninin söyledikleri yürekleri dağladı.

03.11.2017 - 14:42
  1. Haberler
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki piyade sözleşmeli er Tayfun Kavun'un cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Şehit Kavun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, töreninin yapılacağı Cacabey Meydanı'na getirildi. Şehidin babası Recep, annesi Ayşe Kavun ile kardeşleri ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Görevliler şehidin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Kırşehir şehidini son yolculuğuna uğurladı

BAKAN TÜFENKCİ DE KATILDI

Şehidin ailesi, meydanda taziyeleri kabul etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de aileye taziyelerini sundu.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından tören mangasınca omuzlarda taşınarak top aracına konuldu.

Kırşehir şehidini son yolculuğuna uğurladı

"OĞLUM ÖLMEDİ, ŞEHİT OLDU"

Bu sırada, şehidin naaşının yanına gelen baba Recep Kavun, hainleri sevindirmeyeceklerini belirterek "Oğlum ölmedi, şehit oldu. Vatan sağ olsun. Gerekirse ben de askere giderim." diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.

Kırşehir şehidini son yolculuğuna uğurladı

"BENİM DAYIM ÖLEMEZ"

Şehidin yeğeni Şeval Kavun da "Benim dayım ölemez. Bir kerecik göreyim, resmini öpmek istemiyorum, kendisini öpmek istiyorum. Onu kara topraklara koymayın. Benim dayım oraya gömülmesin. Dayı kalk gidelim, kalk." diyerek gözyaşı döktü.

Kırşehir şehidini son yolculuğuna uğurladı

"HAİNLER ÖLSEYDİ OĞLUM"

Anne Ayşe Kavun ise "Hainler ölseydi oğlum. Ben ona kıyamazdım, ciğerim yanıyor. Öpmelere kıyamazdım. Sen de bana kıyamazdın, oğlum, ömrüm." diye ağladı.

Şehidin cenazesi, gözyaşları arasında Şehit Hava Pilot Astsubay Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde defnedildi.

Kırşehir şehidini son yolculuğuna uğurladı

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve Bakan Tüfenkci'nin yanı sıra, Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Kırşehir şehidini son yolculuğuna uğurladı

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