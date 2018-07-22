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Kırşehir'de bir araç takla attı: 5 yaralı

Kırşehir'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

AA | 22.07.2018 - 21:59..
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Almanya plakalı aracın yaptığı kaza sonucu yaralananlar Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırşehir'de bir araç takla attı: 5 yaralı


HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Muhammet Köse idaresindeki Almanya plakalı otomobil, Karahıdır köyü kavşağında, Yaylabey Bayraktar'ın kullandığı 23 BV 624 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler ile Yasemin Çetin, Mahmut Pirhan ve Adem Çiçek yaralandı.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Köse ile Çiçek'in sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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