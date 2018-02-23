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Kırşehir'de cinsel istismar sanığına 25 yıl hapis cezası

İki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 25 yıl hapis cezası verildi.

AA | 23.02.2018 - 15:44..
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Kırşehir'de cinsel istismar sanığına 25 yıl hapis cezası

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan ve iddialar nedeniyle açığa alınan öğretmen Yusuf G. ile mağdur yakınları katıldı.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından savunma yapan sanık Yusuf G, cinsel istismar suçlamasını reddederek, bazen kızdığı öğrencilerin sırtına, bazen de soru sormak için yanına gelen öğrencilerin omzuna dokunmuş olabileceğini, bir öğrencisini de sınavda başarılı olduğu için alnından öptüğünü söyledi.

Hiçbir hareketini cinsel istismar amacıyla yapmadığını ileri süren sanık Yusuf G, beraatini istedi.

25 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığa "cinsel istismar" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

2 KIZ ÇOCUĞUNA CİNSEL İSTİSMAR

Kırşehir'de geçen yıl mart ayında ortaokuldaki 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. İddialar üzerine öğretmen Yusuf G. açığa alınmış, mağdur oldukları ileri sürülen 2 kız çocuğunun ailelerinin şikayetlerinden vazgeçmelerine rağmen Çocuk İzleme Merkezi'nin raporu nedeniyle kamu davasının görülmesine devam edilmişti.

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