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Kırşehir'de dolandırıcılık zanlısı Aksaray'da yakalandı

Kendisini savcı olarak tanıtıp bir kişiden 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandıran kişi, Aksaray'da şehirlerarası otobüs terminalinde yakalandı.

DHA | 17.10.2018 - 07:00..
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Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün şehirlerarası otobüs terminalinde bir kişinin tedirgin davranışlarından şüphelendi. Durdurulan Yakup A.'nın(26) kimlik bilgisi ile ilgili araştırma yapan polis, Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı şebekesinin kuryesi olduğunu belirledi.

Kırşehir'de dolandırıcılık zanlısı Aksaray'da yakalandı

KENDİSİNİ SAVCI OLARAK TANITTI

Araştırmasını derinleştiren polis, Yakup A.'nın Kırşehir'de bir kişiyi, kendisini savcı olarak tanıtıp 66 bin 360 lira ile 9 bin 500 euro dolandırdığı ve olayın ardından Aksaray'a geldiğini belirledi.

Kırşehir'de dolandırıcılık zanlısı Aksaray'da yakalandı

Kırşehir'de dolandırıcılık zanlısı Aksaray'da yakalandı VİDEO

130 BİN TL DEĞERİNDE NAKİT VE KREDİ KARTLARI

Bunun üzerine gözaltına alınan Yakup A.'nın yapılan üst aramasında dolandırdığı kişiden aldığı 66 bin 360 lira, çorabına gizlediği 9 bin 500 euro ile 2 adet cep telefonu ve kredi kartları ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kırşehir'de dolandırıcılık zanlısı Aksaray'da yakalandı

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