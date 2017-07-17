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Kırşehir'de eğlence treni kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Lunaparktaki "elma kurdu" olarak bilinen eğlence treninin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

17.07.2017 - 07:22
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Hızırağa Mahallesi'nde faaliyet gösteren lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak devrildi.

İçerisinde 7-8 kişinin bulunduğu trenin altında kalan Vahap Işık (43) ve oğlu Yunus Işık (6) ile Mehmet ve Bekir Erdal kardeşler yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vahap Işık, burada yapılan müdaheleye karşın hayatını kaybetti.

Kırşehir'de eğlence treni kazası: 1 ölü, 3 yaralı

OPERATÖR GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, lunaparkın işletme müdürü ve trenin operatörü gözaltına alındı.

Kırşehir'de eğlence treni kazası: 1 ölü, 3 yaralı

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