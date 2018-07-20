taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.512
USD
4,8204
EURO
5,6135
ALTIN
189,71
PETR
73,1400

Kırşehir'de insan kaçakçılarına geçit verilmedi

Kırşehir'de yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.

AA | 20.07.2018 - 11:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber

kaçak

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kaçak göçmenlerin, karayoluyla Ankara ve İstanbul'a gitmeye çalıştıkları ihbarı üzerine harekete geçti.

Ankara-Kayseri karayolundaki 3 noktada uygulama yapan ekipler, Ortaköy yol kavşağı yakınlarında belli aralıklarla ilerleyen Bitlis plakalı 3 minibüsü durdurdu. Ekipler, camları gazete kağıtlarıyla kaplanmış minibüslerde 35 Afganistan, 11 Pakistan ve 2 Myanmar uyrukluyu yakaladı.

SAHTE KİMLİK SORUŞTURMASI

Kaçak göçmenler için sahte kimlik düzenlendiğinin belirlenmesi üzerine "resmi belgede sahtecilik"le ilgili soruşturma başlatıldı.

1.500-5.500 DOLAR

İfadeleri alınan yabancı uyrukluların, bin 500 ile 5 bin 500 dolar arasında değişen ücretler ödediklerini, ülkelerinden uçakla İran'a getirildiklerini, yürüyerek sınırı geçip Van'a geldiklerini, 7-8 gün bekledikten sonra kendilerine verilen sahte kimliklerle minibüslere bindirildiklerini, Ankara ve İstanbul'a doğru yola çıktıklarını anlattıkları öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan Pakistanlı ve Myanmarlı göçmenlere İl Göç İdaresi Müdürlüğünce kentte bekleme ve geçici ikamet izni verildi. Afganistanlılar ise Kayseri Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan minibüs şoförleri S.F, F.Y. ve A.Ö'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

Nedim Şener ile Bülent Tezcan arasında FETÖ kavgası

184
Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

Yunanistan'da Türkiye'ye iade tartışması

43
25 gün askerliğin devlete maliyeti

25 gün askerliğin devlete maliyeti

472
Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

Adnan Oktar'ın nezarethane fotoğrafı

140
Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

Kobra tarafından ısırılan Aref'in son durumu

85
CHP'li Erdal Aksünger kurultaydan emin

CHP'li Erdal Aksünger kurultaydan emin

35
Birkan Sokullu ile Berrak Tüzünataç tatile çıktı

Birkan Sokullu ile Berrak Tüzünataç tatile çıktı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM