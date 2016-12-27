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Kırşehir’de PKK operasyonunda 14 tutuklama

Kayseri'deki terör saldırısı sonrası gözaltına alınan ve aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu 14 kişi tutuklandı.

AA | 27.12.2016 - 23:11
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PKK terör örgütünün kırsaldaki faaliyetlerine destek verdikleri gerekçesiyle TEM Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında gözaltına alınan 21 kişi, ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen 21 kişiden 14’ü alınan savunmalarının ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sanıklardan D.R., S.T., S.Ö., S.Ç., M.Ö., F.Ş.K., E.K., O.K., Ş.L., M.Ş., H.B., M.C., A.Ç. ve Y.H. tutuklanırken, A.S., M.K., B.S., E.K., E.O., A.A. ve H.G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak E tipi cezaevine gönderilen sanıkların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital dokümanlarla birlikte birçok belgeye el konulmuştu.

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