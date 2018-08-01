Kırşehir'de polisin çalışması 8 ay sonra cinayeti çözdü

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçen yıl aralık ayında yalnız yaşayan maktul Numan Şahin'in Kervansaray Mahallesi'ndeki evinde ölümüyle ilgili şüphelerin ortaya çıkması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Şahin'in boynundaki izler, evin oda kapılarının zorlanması ve bazı odaların dağınık olması şüphelerinden yola çıkarak soruşturmayı genişletti.

ÖLDÜĞÜ GÜN EVE BİR KİŞİNİN GELDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olayın yaşandığı bahçedeki delilleri inceleyen ekipler, ikinci kez çevredeki komşuların ifadesini aldı. Şahin'in bazı komşularının olayın yaşandığı gün eve gündüz saatlerinde bir kişinin geldiğini ve 2-3 saat sonra çıktığını söylemeleri üzerine şüphelinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma yapıldı.

Eve gelen kişinin maktulün akrabası olmadığını, mahallede ve olay yerinin çevresinde daha önce hiç görülmediğini de öğrenen ekipler, 60 yaşlarındaki şüpheli erkeğin eşkalinden yola çıkarak kimliğini tespit etti.

60 YAŞINDAKİ N.B GÖZALTINA ALINDI

Eşkale uygun olduğu değerlendirilen 60 yaşındaki N.B, Terme Caddesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tüfek, tabanca ve bunlara ait fişekler bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadesi alınan N.B'nin, olay günü yalnız yaşayan Numan Şahin'in evine giderek para istediğini, vermeyince aralarında tartışma çıktığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen N.B, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "kuvvetli suç şüphesi" ile tutuklandı.