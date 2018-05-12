taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.852
USD
4,3141
EURO
5,1526
ALTIN
182,54
PETR
76,9900

Kırşehir'de şiddetli yağış esnafa zor anlar yaşattı

Kırşehir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış esnafların dükkanlarına zarar verdi. Suyun tahliyesi sırasında bazı çalışanlar yaralandı.

İHA | 12.05.2018 - 16:23..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sabah erken saatlerde başlayan ve şiddeti giderek artan yağmur Terme Caddesi üzerinde bazı esnafların dükkanları ile Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinin bazı bölümlerine zarar verdi.

TAHLİYE SIRASINDA BAZI ÇALIŞANLAR YARALANDI

Kültür Merkezi zemin katına dolan suyun tahliyesi esnasında ise bazı çalışanlar yaralandı. Bölgeye itfaiye, 112 görevlileri ve polis ekipleri sevk edildi. Kültür Sanat Merkezi faaliyetine ara vermeden devam ederken Belediye Başkan Yardımcısı Emre Şahinci, zemin kat dışında Kültür Merkezinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.

Kırşehir'de şiddetli yağış esnafa zor anlar yaşattı-VİDEO

TRAFİK TEK YÖNLÜ KAPATILDI

Öte yandan, Terme Caddesi su yoğunluğunu nedeniyle trafik tek yönlü kapatıldı. Esnafın yağmur suyunun dükkanına girmemesi için gösterdiği çaba yetersiz kalınca Belediye ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye görevlileri vidanjör ve dalgıç pompalar aracılığıyla dükkanlardan su tahliyesi yaptı. Zabıta görevlileri de kıyafetlerinin paçalarını toplayarak esnafa ve vatandaşa yardımcı olmaya çalıştı. Su baskınının yaşandığı alanda esnaf, her yağmur sonrası aynı sorunla karşılaştıklarını ve yine zararda kaldıklarını söyledi.

Kültür Merkezinin ardından Terme Caddesindeki çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Vekili Veli Şahin, esnafları ziyaret etti ve hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Kırşehir'de şiddetli yağış esnafa zor anlar yaşattı

Kırşehir'de şiddetli yağış esnafa zor anlar yaşattı

Kırşehir'de şiddetli yağış esnafa zor anlar yaşattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Adana'da 3 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 3 yaşındaki Ali Ömer Taş, komşusu İslam D.'nin otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Tokat'ta bir anne 2,5 yıl sonra oğlunun acı haberini aldı
Tokat'ta 2,5 yıl önce kaybolan 10 yaşındaki Bayram Erol'un kemikleri bulundu. Anne Adile Erol, acı haberin ardından fenalık geçirdi.
Şanzımanın içinde 120 bin captagon hap çıktı
İstanbul Narkotik Polisi, Şanlıurfa'dan getirilen şanzımanın içinde 120 bin captagon hap yakaladı.
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü
Merkez Kayapınar ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu yaralanan biri ağır 5 işçi hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

CHP'de adaylığı kesinleşen tek milletvekili

70
Sosyal medya fenomenine gözaltı

Sosyal medya fenomenine gözaltı

138
Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

Temel Karamollaoğlu ile tartışan şehit eşinden açıklama

468
ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

ANAR'a göre seçimler ikinci tura kalmayacak

272
Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

29
Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

169
Şehit eşiyle tartışan Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

Şehit eşiyle tartışan Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94