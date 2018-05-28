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Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Kırşehir'de, hayvan otlatma meselesi yüzünden iki komşu arasında çıkan kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

AA | 28.05.2018 - 02:09..
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Merkeze bağlı Özbağ beldesinde, 56 yaşındaki Ömer Harman ile ismi öğrenilemeyen bahçe komşusu arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, Ömer Harman'a tabanca ile ateş etti. Kavgayı duyarak olay yerine gelen Erkan Harman'a da ateş eden kişi, olay yerinden kaçtı.

Yaralanan baba oğul, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba Ömer Harman, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Erkan Harman'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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