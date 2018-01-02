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Kırşehir’de tekstil fabrikası deposunda yangın

Çiçekdağı ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA | 02.01.2018 - 02:58..
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Çiçekdağı ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırşehir’de tekstil fabrikası deposunda yangın

Kırşehir’de tekstil fabrikası deposunda yangın

Kırşehir’de tekstil fabrikası deposunda yangın

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