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Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü

Kırşehir'de kontrolden çıkan otomobilin önce yayalara, ardından yol kenarında duran 5 araca çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

AA | 18.03.2018 - 20:45..
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Kırşehir-Kırıkkale karayolu Özbağ beldesi girişinde, Abdullah Çöl idaresindeki 40 BF 645 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Dinçer Konak (14) ve Adem Karahan'a (54), ardından yol kenarında duran 5 otomobile çarptı.

YARALILAR HASTANEDE

Konak, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Adem Karahan, sürücü Çöl ve araçtaki Ebru Gürler ile aracın çarptığı 40 EF 330 plakalı otomobilin sürücü Emre Tuna ise Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karahan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü

Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü

Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü

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