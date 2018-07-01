taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

İHA | 01.07.2018 - 18:08..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ankara istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan 37 SA 270 plakalı tır, Kırşehir şehir merkezinde Türbe Kavşağı istikametine çıkmakta olan Kırşehir Belediyesi Su Arıza Birimi'ne ait Murat Karabulut yönetimindeki 40 AR 304 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Çarpışmanın etkisiyle tır yan yattı. Kaza nedeniyle Ankara-Kayseri karayolu uzun süre trafiğe kapanırken, yaralanan 2 kişi olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri tarafından araçlardan çıkartılarak Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kabe imamına ABD protestosu

Kabe imamına ABD protestosu

460
Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

Muharrem İnce-Yılmaz Özdil kavgası

170
Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

Kılıçdaroğlu: Milletvekili transferi vatandaşa ihanettir

177
YKS'ye koşarak gitti ama yetişemedi

YKS'ye koşarak gitti ama yetişemedi

201
Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

Muharrem İnce'nin gazetecilikten anladığı

95
Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

Adil Öksüz'ü arayan ekibin müdürünün ihaneti

153
Cumhuriyet AK Parti'ye oy verenleri yine yaftaladı

Cumhuriyet AK Parti'ye oy verenleri yine yaftaladı

311
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM