Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Yaklaşık 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları uyuşturucu hapları Kırşehir ve çevresinde satacakları bilgisine ulaşıldı.

Çalışmayı genişleten ekipler, şüphelilerin Ankara üzerinden Kırşehir'e gelecekleri bilgisi üzerine Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenledi.

150 TANE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde arama yapan ekipler, bagaj, paspas altı, arka koltuk araları ve torpido kısmında market poşetleri içinde zulalanmış vaziyette bin 150 uyuşturucu hap buldu. Araç içindeki M.Y, Ü.K. ve Y.Ö'nün üst aramasında da doğalgaz faturaları arasına gizlenmiş halde 20 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.

POLİSLERDEN AFRİN MESAJI

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilde ve zanlıların üzerinde ele geçirdiği uyuşturucu haplarla Türkiye haritası oluşturarak "Afrin" ismini yazdı.

3 TUTUKLAMA

Ekiplerce gözaltına alınan 3 zanlı emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.