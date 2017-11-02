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Kırşehir'e şehit ateşi düştü

Şemdinli'deki saldırıda şehit olan askerin komşusu, ailesinin oğlunu görmeye gitmesi için Başbakan Yıldırım'ın bilet aldırdığını söyledi.

02.11.2017 - 17:06
  1. Haberler
  2. İç Haber
Kırşehir'e şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Ortaklar bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Kırşehirli Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Kavun'un şehit olduğu haberi, Kuşdilli Mahallesi'nde yaşayan anne Ayşe ve baba Recep Kavun'a ulaştı.

Kırşehir'e şehit ateşi düştü

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Aileye acı haber, Kırşehir Vali Yardımcısı Adnan Kayık ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Harun Ağaç tarafından verildi. Kırşehir Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan anne Ayşe ve işçi baba Recep Kavun, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Kırşehir'e şehit ateşi düştü

3 YILDIR HAKKARİ'DE GÖREV YAPIYORDU

Şehidin evine Türk bayrakları asılarak taziye çadırı kuruldu. Şehit Tayfun Kavun'un 3 yıldır Hakkari'de görev yaptığı, 4 ay önce ailesinin yanına gelerek iznini geçirdiği öğrenildi.

"YANINA GİDECEKLERDİ"

Öte yandan, şehidin komşusu Duran Aslan, ailenin Neşet Ertaş Kültür Merkezi açılışında Başbakan Binali Yıldırım ile görüştüğünü ifade ederek, "Kültür Merkezi açılışında Başbakan Yıldırım'a, asker oğullarının yanına Hakkari'ye gitmek istediklerini söylemişlerdi. Yetkililer de biletlerini almışlardı. Yakında Tayfun'un yanına gideceklerdi." dedi.

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