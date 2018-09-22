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Kırtasiye malzemelerinin pahalılığı düşündürüyor

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Okul alışverişi yapan velilerin en çok şikayet ettikleri konu ise kırtasiye malzemelerinin pahalı olması.

Haber Merkezi | 22.09.2018 - 09:21..
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2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül Pazartesi günü başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ders zili çaldı. Öğretmen ve okuluyla buluşan öğrenciler yeni eğitim yılına başarı dilekleriyle girdi.

ÜCRETLER EL YAKIYOR

Velileri ise okul alışverişi ve kırtasiye malzemelerinin el yakması kara kara düşündürüyor. Birkaç yıldır devlet okullarının yanı sıra özel okullarda da kırtasiye ve kitap parası adı altında velilerden 3-4 bin lira isteniyor.

Bazı özel okullar bir koli içinde bu ürünleri satıyor, hatta veliyi almaya zorluyor. İçinde pritten boyama kitabına kadar onlarca ürün var. Ücretler de dışarıya göre daha pahalı.

Kırtasiye malzemelerinin pahalılığı düşündürüyor

ANA SINIFI İÇİN İSTENEN MALZEMEYE TEPKİ TEPKİ

Velilerin en çok şikayet ettikleri konuların bir diğer ise ana sınıfı öğrencileri için istenen malzemeler. Okula yeni başlayan küçücük bir çocuk için bu kadar kırtasiye malzemesinin istenmesi tepkilere neden oluyor.

Kayıt sırasında velinin eline 500 liradan 5 bin liraya varana kadar bir liste tutuşturup, anaokuluna başlamış bir çocuğun tişörtünü 100 TL’ye satılıyor

Kırtasiye malzemelerinin pahalılığı düşündürüyor

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