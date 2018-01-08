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Kış kampı yapmak isteyenlere tavsiyeler

'Kamp sadece yazın değil, kışın da yapılır' diyenler için 5 ideal kamp yeri

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 14:22..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Kamp denilince akıllara ilk olarak güneşli yaz ayları gelir. Fakat bu keyifli anları yaşamak için havanın illâ sıcak olmasına gerek yok. Aksine, kışın daha fazla avantajınız var. Soğuk havada sizi böcekler rahatsız etmez, birçok vahşi hayvan kış uykusuna yatar, kamp atmak kışın çok fazla tercih edilmediği için bulunduğunuz ortam sessiz, güvenli, huzurlu olur.

DOĞRU ÇADIRI SEÇİN

Kış kamplarında dikkat edilmesi gereken ilk madde, doğru çadır seçimini yapmaktır. Seçim yaparken çadırınızın dört mevsim özelliğinde olmasına dikkat edin. Çünkü bu tür çadırlar soğuk havalarda ısıyı gerekli miktarda korur, yağışa ve rüzgara dayanıklıdır.

OLMAZSA OLMAZLAR

Ekipmanlarınızın olmazsa olmazları: Kışlık uyku tulumu, ısı yalıtımlı mat, termal kıyafetler, cep sobası, çift katmanlı bot.


İşte kışın keyifli anlar yaşayabileceğiniz 5 ideal kamp yeri:


1- ERCİYES DAĞI

Şehrin sembolü haline gelen Erciyes Dağı, kış kampı için ideal alanlarından sadece birisi. Dağcılar ve kampçıların vazgeçilmezi olan "Çobanini" mevki, kamp severlerin yoğun ilgini çekiyor.

Kış kampı yapmak isteyenlere tavsiyeler


2- ILGAZ DAĞI

2587 metre yüksekliği ile Batı Karadeniz bölgesinin en yüksek dağı olan Ilgaz, dağcıların ve kayakçıların uğrak mekanlarından.

Kış kampı yapmak isteyenlere tavsiyeler

3- DAVRAZ DAĞI

Ispartalılar arasında "Davras" olarak bilinen Davraz Dağı, kolay ulaşımı ve kampa müsait alanları ile dikkat çekiyor.

Kış kampı yapmak isteyenlere tavsiyeler


4- MURAT DAĞI

Kütahya'da bulunan Murat Dağı da içinde barındırdığı termal hamamları, kayak merkezi ve piknik alanlarıyla kampçıların vazgeçilmezlerinden.

Kış kampı yapmak isteyenlere tavsiyeler

5- ULUDAĞ

Kışın kayakçıların uğrak mekanı olan Uludağ; Sarıalan, Kirazlı, Kadı, Sobra yaylalarıyla kamp severler için büyük fırsat.

Kış kampı yapmak isteyenlere tavsiyeler

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