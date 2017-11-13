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Kış lastiği takmamanın cezası artıyor

1 Ocak 2018 itibarıyla, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takmayanlara kesilecek ceza 715 lira olacak.

13.11.2017 - 11:28
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacak. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebilecek.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personel ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılacak.

1 OCAK İTİBARIYLA 715 LİRA OLACAK

Kurala uymayan araçların işletmecilerine 625 lira olarak uygulanan cezanın, Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2018 itibarıyla 715 liraya çıkarılması öngörülüyor. Belirtilen idari para cezasının tutarını azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Kış lastiği takmamanın cezası artıyor

KAR LASTİĞİ YOKSA YOLA DEVAM EDİLEMEYECEK

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, bu yıl tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun kar lastiği takmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

Kış lastiği takmamanın cezası artıyor

7 DERECENİN ALTINDAKİ SICAKLIKLARDA YÜKSEK GÜVENLİK SAĞLIYOR

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Geçen dönem kış lastiği takma zorunluluğunun olduğu 1 Aralık 2016 ile 1 Nisan 2017 arasında Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince, 155 araç sahibine 94 bin 184 lira, Emniyet Genel Müdürlüğünce 320 araç sahibine 193 bin 445 lira, Jandarma Genel Komutanlığınca da 47 araç sahibine 28 bin 593 lira ceza kesilmişti. Böylece şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan 522 ticari araç sahibine, kış lastiği takmadıkları için toplam 316 bin 222 lira para cezası uygulanmıştı.

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