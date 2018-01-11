taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.589
USD
3,7898
EURO
4,5322
ALTIN
160,64
PETR
69,1200

Kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı

İstanbul’da trafik ekipleri ticari araçlara zorunlu olan kış lastiği uygulaması için kontrollere başladı. Polis ekipleri durdurdukları araçlardan kış lastiği takmamış olanlara ceza yazdı.

İHA | 11.01.2018 - 09:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, geçtiğimiz 1 Aralık ayında başlayan kış lastiği takma zorunluluğuyla ilgili belirli noktalarda uygulama gerçekleştirdi.

TEK TEK İNCELENDİLER

Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu önü, Zincirlikuyu Tat Towers önü ve Tuzla Köprü Altı olmak üzere 3 ayrı uygulama noktasında ticari araçlar ve taksiler üzerinde uygulama gerçekleştiren ekipler, cihazla ölçüm yaptı.

Kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı

TAKSİLERE VE 1.6 İNÇ ALTINDAKİ HUSUSİ ARAÇLARA

Buna göre lastik kalınlığı 0.6 inçin altında olan ticari taksilere ve 1.6 inçin altında olan hususi araçlara “Kış lastiği takmamak” suçundan 715 lira, “Diş derinliğinin 0.6 incin altında olması” suçundan ise 108 lira ceza kesildi.

SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Öte yandan uygulama kapsamında ekipler, kış lastiği takmayan sürücülere ceza kesti. Ceza kesilen sürücüler ise duruma tepki göstererek uygulama yerinden ayrıldı. Ceza yiyen ticari araç sürücüsü İlhami Ozan Çelik, “Kış lastiği takmamaktan dolayı ceza yedik, cezası ne kadar bilmiyorum.” dedi. Sürücü ardından cezasını alarak ayrıldı.

“ÖZEL ARAÇLARA DA ZORUNLU OLMALI”

Kış lastiği takan bir sürücü ise, “Kış lastiği ticari araçlarda mecbur olduğu gibi özel araçlarda da mecbur olmalıdır. Özel araçlar kullananların yüzde 99’unun şoförlük bilgileri, karlı havalarda araç kullanma bilgileri, de az olduğu gibi buna rağmen normal lastik ile trafiğe çıkıldığı zaman onlar önümüzde kalınca bizde gidemiyoruz. Karlı havalarda trafiğin tıkanmasının nedeni budur. Onların da mecburi olmasını istiyoruz. En azından trafiğe çıktıkları zaman kar lastiği olmuş olmamış önemli değil. Benim kış lastiği takılı, ölçümü yapıldı her şey normal. Uygulama çok güzel devamlı yapılsın.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Kars’ta fırtına hayatı felç etti
Kars'ın merkeze bağlı Halefoğlu köyünde çıkan fırtına köy sakinlerine büyük bir panik yaşattı. Fırtınada can kaybı yaşanmazken birçok evde maddi hasar meydana geldi.
Destici: BBP bu birlikteliğin yanındadır
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP ve Ak Parti ittifakından en üst düzeyde memnun olduklarını söyledi.
İkinci kattan düşünce cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı
İzmir'in Buca ilçesinde, alkol nedeniyle dengesini kaybedip düşen şahsın, hastanedeki tedavisi sırasında polis tarafından yapılan soruşturmada firari olduğu anlaşıldı.
Beşiktaş-Adalar vapur seferleri yeniden başlayacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın, Beşiktaş-Adalar vapur seferlerinin yapılmasına en kısa süreden yeniden başlanacağını bildirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

327
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

28
Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

Diriliş Ertuğrul'daki Kızıl Elma vurgusu Twitter'ı salladı

68
Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

Mahkeme Başkanı Kibar: Bir gecede çok şey değişti

40
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

95
Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

Mete Yarar: FETÖ soruları ilk 82'de çalıyor

58
Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

Pakistan'da tecavüze uğrayan 7 yaşındaki kız öldürüldü

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM