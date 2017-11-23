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Kış lastiği ticari araçlarda zorunlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, kış lastiği kullanmayan ticari araçların yola devam etmesinin engelleneceğini belirtti.

23.11.2017 - 11:16
  1. Haberler
  2. İç Haber

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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2018'de sona erecek kış lastiği takma uygulamasının, "hususi" tescil edilen taşıtlarda zorunlu olmadığını bildirdi.

Arslan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği kullanmalarının, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için 2011 itibarıyla zorunlu tutulduğunu söyledi.

Kış lastiği ticari araçlarda zorunlu

1 ARALIK - 1 NİSAN ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

Kış lastiği takma zorunluğuna ilişkin esasları belirleme yetkisinin Resmi Gazete'de yayımlanan 687 no'lu Kanun Hükmünde Kararname ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına verildiğini ifade eden Arslan, uygulamanın 1 Aralık ile 1 Nisan arasında geçerli olduğunu belirtti.

Arslan, söz konusu düzenlemenin hususi olarak tescil edilen taşıtları kapsamadığını ve bu araçlarda zorunlu olmadığını, buna karşın şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takmanın zorunluluk taşıdığını vurguladı.

Belirtilen sürelerde il sınırları içinde kış lastiği zorunluluğunun uygulanacağı tarih aralıklarıyla ilgili duyuruların valiliklerce yapılacağını anlatan Arslan, yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için uygulamanın zorunlu olmamakla birlikte can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılmasını tavsiye etti.

Araçların denetiminin, bakanlığın yetkilendirdiği personelle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediye denetim birimlerince yapılacağını belirten Arslan, kış lastiği takma zorunluğunun sonra erdiği tarihin, hava şartlarına bağlı olarak bakanlıkça 1 ay uzatılabileceğini ifade etti.

YOLA DEVAM ETMELERİNE İZİN VERİLMEYECEK

Arslan, uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatmasını ve insanların mağduriyete uğramasını önlemenin amaçlandığını bildirdi.

Ekiplerin tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyeceğini ve kış şartlarına uygun kar lastiği takmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyeceğini vurgulayan Arslan, "Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor." diye konuştu.

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