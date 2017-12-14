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Kısa öykünün güzel örnekleri tek kitapta

Yazar ve çevirmen Celal Üster, İngiliz ve Amerikan Edebiyatında kısa öykünün en başarılı örneklerini 'Kısa Öykünün Büyük Ustaları' adlı kitapta topladı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 10:57..
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Usta yazar ve çevirmen Celal Üster, hayatı boyunca okuduğu ve belleğinde yer adinen öyküleri bir kitapta topladı. Kısa Öykünün Büyük Ustaları İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.

DÜNYA EDEBİYATININ USTA İSİMLERİ BU KİTAPTA

Modern öykünün gelişimine olağanüstü katkılarda bulunmuş Washington Irving, Edgar Allen Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville gibi ustaların yapıtlarını okurla buluşturuyor.

Kısa öykünün güzel örnekleri tek kitapta

Seçkide ayrıca, James Joyce, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Mark Twain, Jack London, Thomas Hardy, Oscar Wilde, Kate Chopin, O.Henry, Lafcadio Hearn, Saki (H. H. Munro), Stephen Crane, G. K. Chesterton, Ambrose Bierce, Sherwood Anderson ve Oliver Goldsmith’in birer unutulmaz öyküsü yer alıyor.

Kısa öykünün güzel örnekleri tek kitapta

Usta çevirmen, yazar Celal Üster

Yazar: Celal Üster

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Dili: Türkçe

Yayım yılı: 2017

Syf: 192

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İş Bankası Kültür Yayınları

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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