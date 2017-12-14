Kısa öykünün güzel örnekleri tek kitapta

1 Rus genç evsiz adamın yüzüne tekme attı Rusya'nın St Petersburg şehrinde sokakta yaşayan evsiz bir adam, etrafa küfürler savurunca saldırıya uğradı.

2 Dolandırıcıya 250 bin lira kaptırdı Bursa’da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiye inanan bir kadın, 250 bin lirasını kendi elleriyle dolandırıcıya verdi.

3 Facebook Messenger'da yeni özellik Facebook'un 'Dünya Efektleri' olarak isimlendirdiği araç ile kullanıcılar, kamera çerçevesi içindeki alana üç boyutlu nesneler koyabilecek.

4 e-Devlet Kapısı en iyi mobil uygulamalar arasında e-Devlet Kapısı mobil uygulaması, Apple'ın AppStore uygulama marketinde 2017 yılının en iyi uygulamaları listesine girdi.

5 Adana'da 3 FETÖ sanığı hakkında karar çıktı Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 3 tutuklu sanığa 7,5'ar yıl hapis cezası verildi.

6 Küresel Politikalar Enstitüsü Kudüs kararını yorumladı Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde yer alan Washington merkezli tarafsız düşünce kuruluşu 'Küresel Politikalar Enstitüsü' (GPI), ABD'nin Kudüs kararını ele aldı.