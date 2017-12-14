Kısa öykünün güzel örnekleri tek kitapta

Usta yazar ve çevirmen Celal Üster, hayatı boyunca okuduğu ve belleğinde yer adinen öyküleri bir kitapta topladı. Kısa Öykünün Büyük Ustaları İş Bankası Kültür Yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.
DÜNYA EDEBİYATININ USTA İSİMLERİ BU KİTAPTA
Modern öykünün gelişimine olağanüstü katkılarda bulunmuş Washington Irving, Edgar Allen Poe, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville gibi ustaların yapıtlarını okurla buluşturuyor.
Seçkide ayrıca, James Joyce, Virginia Woolf, Katherine Mansfield, Mark Twain, Jack London, Thomas Hardy, Oscar Wilde, Kate Chopin, O.Henry, Lafcadio Hearn, Saki (H. H. Munro), Stephen Crane, G. K. Chesterton, Ambrose Bierce, Sherwood Anderson ve Oliver Goldsmith’in birer unutulmaz öyküsü yer alıyor.
Usta çevirmen, yazar Celal Üster
Yazar: Celal Üster
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Dili: Türkçe
Yayım yılı: 2017
Syf: 192
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