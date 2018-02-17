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Kısıklı Meydanı'nın adı 'Milli İrade Meydanı' oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, demokrasi nöbetlerinin tutulduğu Kısıklı Meydanı'nın adı, CHP'nin ret oylarına rağmen oy çokluğuyla değiştiriliyor.

AA | 17.02.2018 - 11:48..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Üsküdar Kısıklı Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında demokrasi nöbetlerinin adresi olan Kısıklı Meydanı'nın adının "Milli İrade Meydanı" olarak isimlendirilmesi teklifi gündeme geldi.

Teklifi değerlendiren Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu, talebi inceleyip meydanın adının "Milli İrade Meydanı" olarak isimlendirilmesine olumlu görüş bildirdi.

CHP'Lİ ÜYELERİN RET OYU YETMEDİ

Teklif, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP'li üyelerin ret oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece Kısıklı Meydanı'nın adı "Milli İrade Meydanı" olarak değiştirilmiş oldu.

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