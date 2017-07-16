Kısıklı'da demokrasi nöbeti

Vatandaşlar, buradaki etkinliğe ellerinde Türk bayrakları, ay-yıldızlı ve 15 Temmuz logolu tişört ve şapkalarla katıldı.

DEMOKRASİ NÖBETİ BAŞLADI

İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, selaların okunmasının ardından Kısıklı Caddesi'nde "demokrasi nöbeti"ne başladı.

Bu arada, cadde üzerindeki parkta bazı vatandaşların aileleriyle çadır kurduğu görüldü. Alanda bekleyenlere pilav ve ayran ikram edildi.

Ayrıca çevrede 15 Temmuz darbe girişimine tepki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları içeren pankartlar yer aldı.