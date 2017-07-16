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Kısıklı'da demokrasi nöbeti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yoğunluk nedeniyle gidemeyen binlerce vatandaş, Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin önünde toplandı.

16.07.2017 - 04:33
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Kısıklı'da demokrasi nöbeti

Vatandaşlar, buradaki etkinliğe ellerinde Türk bayrakları, ay-yıldızlı ve 15 Temmuz logolu tişört ve şapkalarla katıldı.

DEMOKRASİ NÖBETİ BAŞLADI

İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, selaların okunmasının ardından Kısıklı Caddesi'nde "demokrasi nöbeti"ne başladı.

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

Bu arada, cadde üzerindeki parkta bazı vatandaşların aileleriyle çadır kurduğu görüldü. Alanda bekleyenlere pilav ve ayran ikram edildi.

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

Ayrıca çevrede 15 Temmuz darbe girişimine tepki ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları içeren pankartlar yer aldı.

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

Kısıklı'da demokrasi nöbeti

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