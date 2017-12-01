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Kışın hasta olmamak için bol su tüketin

Uzmanlar, soğuklara bağlı hastalıkların arttığı kış aylarında, hastalıklarından korunmak için bol sıvı tüketimine vurgu yapıyor.

İHA | 01.12.2017 - 15:30..
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  2. Sağlık

Havaların soğumasından dolayı susama hissiyatının azaldığını belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, “Fakat bu vücudumuzun suya olan gereksiniminin azaldığını göstermiyor. O yüzden yine olabildiğince su içmeye dikkat edilmelidir. 2, 2 buçuk litre. Sıvı alımının belli bir düzeyde olması hastalıklı risklerinin azalmasına da dolaylı yoldan yardımcıdır.” dedi.

Kışın hasta olmamak için bol su tüketin

KIŞ SEBZESİ VE MEYVESİ TÜKETİLMELİ

Suyun dışında sıvı alımını artırmak için adaçayı, ıhlamur, kuş burnu gibi olumlu etkisi olan bitki çaylarının da tercih edilebileceğini kaydeden Kula, beslenmede ise kış sebze ve meyvelerinin her gün tüketilmesine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kula, “Kış sebzesi ve kış meyvelerini günlük belli porsiyonlarda tükettiğinizde vücudunuza hem posa hem vitamin hem minerali belli bir dengeyle aldığınız için bağışıklık sistemini desteklemiş olursunuz. Bu da yine hastalıklara karşı koruyucudur.” diye konuştu.

PROBİYOTİKLERİN KORUYUCU ETKİSİ

Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, bağışıklık sistemi için yararlı olan yoğurt ve kefir gibi probiyotiklerin de kış aylarında hastalıklardan koruyucu önlemler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

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