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Kışlaklarına ulaşmaya çalışan göçerlerin zorlu yolculuğu

Havaların soğumasıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yüksek ve serin yaylalardan kışlaklara dönen göçerlerin yolculuğu 2 ay sürüyor.

06.11.2017 - 15:07
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden ilkbahar aylarında hayvanlarını alarak yola çıkan göçerler, yaz aylarını yüksek ve serin yaylalarda geçirmek için Erzurum'a gidiyor. Havaların soğumasıyla yeniden yola çıkan göçerler, gündüz hayvanları ile ilerken geceyi de yol güzergahlarında kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Kışlaklarına ulaşmaya çalışan göçerlerin zorlu yolculuğu

ASIRLARDIR AYNI GÜZERGAHI KULLANIYORLAR

Asırlardır aynı güzergahı kullanan göçerler, aylarca süren bu yolculukta Murat Nehri havzasında kurulu Elazığ'ın Palu ilçesini de istirahat yeri olarak kullanıyor. Tarihi Palu Köprüsü'nden hayvanları ile geçen göçerler, yağmura ve soğuğa aldırmadan bir an önce kışlak olarak kullandıkları Siverek ilçesine ulaşmak istiyor.

Dağlık ve zorlu engebeli arazi koşullarından sürülerini geçiren göçerler, günübirlik kurdukları çadırlarda geceyi geçiriyor, kısıtlı imkanlarla yaptıkları yemeklerle karınlarını doyuruyor. Göçerler, kısa süreli molalarda uzun yolculukları için enerji topluyor.

Zorlu yolculukta Murat Nehri havzasında göçerlerin sürülerinin oluşturduğu manzara, ilginç bir görsel oluşturuyor.

Kışlaklarına ulaşmaya çalışan göçerlerin zorlu yolculuğu

2 AY BOYUNCA YÜRÜYECEKLER

Göçerlerden Mehmet Canat, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine gitmek için günlerdir yolculuklarının devam ettiğini dile getirdi.

İlkbaharın gelişi ile Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yaylalara çıktıklarını, havaların soğuması ile de dönüş yoluna geçtiklerini aktaran Canat, "İlkbaharda Erzurum yaylasına gittik. Sonbaharla birlikte dönüş yapıyoruz. 40 gündür yoldayız. Eve dönmemiz için yaklaşık 20 günlük yolumuz var." dedi.

Yolda belirli aralıklarla yorgunluklarını atmak için mola verdiklerini belirten Canat, yağışlardan dolayı bu yıl dönüş yolculuğunun zorlu geçtiğini kaydetti.

Kışlaklarına ulaşmaya çalışan göçerlerin zorlu yolculuğu

"HAYVANLAR ÇOĞU ZAMAN AÇ KALIYOR"

Otların kuruduğunu, bu nedenle hayvanların da beslenmekte güçlük çektiğini bildiren Canat, "Yolda da ot az. Hayvanlar çoğu zaman aç kalıyor. Sürekli yürüyoruz." diye konuştu.

Palu Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu da tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçelerinin göçerlerin güzergahında bulunduğunu aktararak, "Palu ilçesi ekmek mücadelesi için asırlardır süre gelen göçerliğin de vazgeçilmezi. Günlerce süren bu zor yolculuklarında göçerleri ilçemizde misafir ediyoruz." sözlerine yer verdi.

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