Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

Evlilik programlarının yasaklanmasına dair bir haber bugün KHK ile duyuruldu. Bunun ardından ilk açıklama Kısmetse Olur programının yapımcısından geldi.

Haluk Şirin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu:

"İlk günden bu yana verdiğiniz tüm desteklere çok çok teşekkür ederiz. Kısmetse Olur yeni yasal düzenleme nedeni ile bugün sona ermiştir.”

Konuyla ilgili Instagram'dan da bir açıklama yapıldı:

"2 yıldır büyük bir ilgiyle izlenen Kısmetse Olur, yeni yasal düzenleme ile yayından kaldırılmıştır... Tüm izleyicilerimze teşekkür ederiz..."