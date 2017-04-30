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Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

Kanal D'nin sevilen evlilik programı Kısmetse Olur da KHK nedeniyle yayından kaldırıldı.

30.04.2017 - 00:09
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Evlilik programlarının yasaklanmasına dair bir haber bugün KHK ile duyuruldu. Bunun ardından ilk açıklama Kısmetse Olur programının yapımcısından geldi.

Haluk Şirin, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu:

"İlk günden bu yana verdiğiniz tüm desteklere çok çok teşekkür ederiz. Kısmetse Olur yeni yasal düzenleme nedeni ile bugün sona ermiştir.”

Konuyla ilgili Instagram'dan da bir açıklama yapıldı:

"2 yıldır büyük bir ilgiyle izlenen Kısmetse Olur, yeni yasal düzenleme ile yayından kaldırılmıştır... Tüm izleyicilerimze teşekkür ederiz..."

Kısmetse Olur KHK sonrası yayından kaldırıldı

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