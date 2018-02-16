Kitap Ayracı'ndan yeni okuma listesi

Hafta sonu geldi çattı. En son hangi kitabı okudunuz, bu hafta sizin için verimli geçti mi?

Kitap Ayracı, her hafta olduğu gibi bu hafta da sizin için 10 kitaptan oluşan bir okuma listesi hazırladı.

Önereceğimiz listede klasik eserlerin çoğunlukta olması, bu kitapların çok okunmasından kaynaklanıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanının yanı sıra, Sait Faik Abasıyanık'ın Mahalle Kahvesi, Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları kitapları önerdiklerimiz arasında yer alıyor.

Öte yandan Dünya Edebiyatı'nın dev yazarlarının yapıtlarını da listemize ekledik. Dostoyevki'nin Suç ve Ceza romanını, Tolstoy'un Anna Karenina eseri izliyor. Alper Canıgüz'ün Kan ve Gül kitabını da unutmadık.

DOSTOYEVSKİ - SUÇ VE CEZA

Rus Edebiyatı'nın en önemli klasikleri arasında yer alan Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin ustalık eserlerinden birini teşkil ediyor.

Yazar: Fyodor Dostoyevski

Yayınevi: Can Yayınları

Çeviren: Sabri Gürses

Türü: Roman

Baskı yılı: 2016

Syf: 688

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D&R

SELİM İLERİ- CUMARTESİ YALNIZLIĞI

Yılların ustası Selim İleri'nin en genç kitabı!

Yazar: Selim İleri

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Öykü

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2015

Syf: 180

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İdefix

SAİT FAİK ABASIYANIK - MAHALLE KAHVESİ

Mahalle Kahvesi, bir Sait Faik klasiği...

Yazar: Sait Faik Abasıyanık

Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 144

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D&R

AHMET HAMDİ TANPINAR - HUZUR

Edebiyatımızın en önemli yazarlarından olan Tanpınar'ın kült eseri.

Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar

Yayınevi: Dergah Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2000

Syf: 391

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Babil.com

NAZIM HİKMET - MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI

Türk şiirinin çizgisini değiştirmişi çok yönlü, evrensel boyutlu bir şair ve yazarın bu basım için yeniden gözden geçirilmiş, kaynak metinler esas alınarak düzeltilmiş "külliyatı"...

Yazar: Nazım Hikmet

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Şiir

Baskı yılı: 2016

Dili: Türkçe

Syf: 544

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İdefix

TOLSTOY - ANNA KARENİNA

Anna Karenina, 19. yüzyıl Rus toplumunun ruhsal dalgalanmalarına çarpıcı bir aşk ve ihanet anlatısıyla ışık tutan bir başyapıt.

Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy

Yayınevi: İletişim Yayınları

Çeviren: Engin Altay

Türü: Roman

Baskı yılı: 2015

Syf: 1035

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İdefix

CERVANTES - DON KİŞOT

Edebiyatta roman türünün başlangıcı sayılan ve birinci bölümü 1605 yılında yayımlanan İspanyol edebiyatının bu başyapıtı, yayımlandığı günden beri pek çok dile çevrildi, defalarca basıldı.

Yazar: Miguel de Cervantes Saavedra

Yayınevi: Antik Kitap

Çeviren: Ali Çankırılı

Türü: Roman

Baskı yılı: 2014

Syf: 304

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İdefix

YAŞAR KEMAL - İNCE MEMED

Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü düzene başkaldıran Memed'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova'nın öyküsüdür.

Yazar: Yaşar Kemal

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Türü: Roman

Baskı yılı: 2016

Syf: 2142 (toplam dört cilt)

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hepsiburada

AHMET ÜMİT - SULTANI ÖLDÜRMEK

Polisiye romanlarının usta ismi Ahmet Ümit'in tarihi romanını bir solukta okuyacaksınız.

Yazar: Ahmet Ümit

Yayınevi: Everest Yayınları

Türü: Roman

Dili: Türkçe

Baskı yılı: 2016

Syf: 528

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D&R

ALPER CANIGÜZ - KAN VE GÜL

Kara mizah ustası Alper Canıgüz, beşinci romanında, kurgu ve anlatımdaki yetkinliğini bir adım daha öteye taşıyor.

Yazar: Alper Canıgöz

Yayınevi: April Yayıncılık

Türü: Roman

Baskı yılı: 2017

Dili: Türkçe

Syf: 2016

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İdefix

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]