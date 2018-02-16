Kitap Ayracı'ndan yeni okuma listesi

Hafta sonu geldi çattı. En son hangi kitabı okudunuz, bu hafta sizin için verimli geçti mi?
Kitap Ayracı, her hafta olduğu gibi bu hafta da sizin için 10 kitaptan oluşan bir okuma listesi hazırladı.
Önereceğimiz listede klasik eserlerin çoğunlukta olması, bu kitapların çok okunmasından kaynaklanıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanının yanı sıra, Sait Faik Abasıyanık'ın Mahalle Kahvesi, Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları kitapları önerdiklerimiz arasında yer alıyor.
Öte yandan Dünya Edebiyatı'nın dev yazarlarının yapıtlarını da listemize ekledik. Dostoyevki'nin Suç ve Ceza romanını, Tolstoy'un Anna Karenina eseri izliyor. Alper Canıgüz'ün Kan ve Gül kitabını da unutmadık.
DOSTOYEVSKİ - SUÇ VE CEZA
Rus Edebiyatı'nın en önemli klasikleri arasında yer alan Suç ve Ceza, Dostoyevski'nin ustalık eserlerinden birini teşkil ediyor.
Yazar: Fyodor Dostoyevski
Yayınevi: Can Yayınları
Çeviren: Sabri Gürses
Türü: Roman
Baskı yılı: 2016
Syf: 688
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SELİM İLERİ- CUMARTESİ YALNIZLIĞI
Yılların ustası Selim İleri'nin en genç kitabı!
Yazar: Selim İleri
Yayınevi: Everest Yayınları
Türü: Öykü
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2015
Syf: 180
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SAİT FAİK ABASIYANIK - MAHALLE KAHVESİ
Mahalle Kahvesi, bir Sait Faik klasiği...
Yazar: Sait Faik Abasıyanık
Yayınevi: İş Bankası Kültür Yayınları
Türü: Öykü
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 144
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AHMET HAMDİ TANPINAR - HUZUR
Edebiyatımızın en önemli yazarlarından olan Tanpınar'ın kült eseri.
Yazar: Ahmet Hamdi Tanpınar
Yayınevi: Dergah Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2000
Syf: 391
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NAZIM HİKMET - MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI
Türk şiirinin çizgisini değiştirmişi çok yönlü, evrensel boyutlu bir şair ve yazarın bu basım için yeniden gözden geçirilmiş, kaynak metinler esas alınarak düzeltilmiş "külliyatı"...
Yazar: Nazım Hikmet
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Türü: Şiir
Baskı yılı: 2016
Dili: Türkçe
Syf: 544
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TOLSTOY - ANNA KARENİNA
Anna Karenina, 19. yüzyıl Rus toplumunun ruhsal dalgalanmalarına çarpıcı bir aşk ve ihanet anlatısıyla ışık tutan bir başyapıt.
Yazar: Lev Nikolayeviç Tolstoy
Yayınevi: İletişim Yayınları
Çeviren: Engin Altay
Türü: Roman
Baskı yılı: 2015
Syf: 1035
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CERVANTES - DON KİŞOT
Edebiyatta roman türünün başlangıcı sayılan ve birinci bölümü 1605 yılında yayımlanan İspanyol edebiyatının bu başyapıtı, yayımlandığı günden beri pek çok dile çevrildi, defalarca basıldı.
Yazar: Miguel de Cervantes Saavedra
Yayınevi: Antik Kitap
Çeviren: Ali Çankırılı
Türü: Roman
Baskı yılı: 2014
Syf: 304
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YAŞAR KEMAL - İNCE MEMED
Otuz iki yıllık bir zaman diliminde yazılan İnce Memed dörtlüsü düzene başkaldıran Memed'in ve insan ilişkileri, doğası ve renkleriyle Çukurova'nın öyküsüdür.
Yazar: Yaşar Kemal
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Türü: Roman
Baskı yılı: 2016
Syf: 2142 (toplam dört cilt)
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AHMET ÜMİT - SULTANI ÖLDÜRMEK
Polisiye romanlarının usta ismi Ahmet Ümit'in tarihi romanını bir solukta okuyacaksınız.
Yazar: Ahmet Ümit
Yayınevi: Everest Yayınları
Türü: Roman
Dili: Türkçe
Baskı yılı: 2016
Syf: 528
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ALPER CANIGÜZ - KAN VE GÜL
Kara mizah ustası Alper Canıgüz, beşinci romanında, kurgu ve anlatımdaki yetkinliğini bir adım daha öteye taşıyor.
Yazar: Alper Canıgöz
Yayınevi: April Yayıncılık
Türü: Roman
Baskı yılı: 2017
Dili: Türkçe
Syf: 2016
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Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]