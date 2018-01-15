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Kitap bağımlısı aile bir yılda 2 bin kitap okudu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde ikamet eden kitap bağımlısı Yakut ailesi, bir yılda 2 bin 168 kitap okuyarak büyük bir başarıya imza attı.

İHA | 15.01.2018 - 10:34..
  1. Haberler
  2. Kitap

Kitap okumadan uyuyamayan aile üyelerinden her biri halk kütüphanelerinin kullandığı Kütüphane Otomasyon Sistemi (KOHA) verilerine göre kendi kategorilerinde birinci olarak Ergani’nin en çok kitap okuyanları unvanına kavuştu.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde yaşayan Yakut ailesi bir yılda 2 bin 168 okuyarak büyük bir rekora imza attı. Halk kütüphanelerinin kullandığı otomasyon sistemi olan KOHA’nın 2017 verilerine göre baba Veysel Yakut yetişkin kategorisinde 413, Kübra Yakut genç kategorisinde 480 ve Rabia Yakut da çocuk kategorisinde 807 kitap olmak üzere tüm kategorilerde birinci oldu.

Kitap bağımlısı aile bir yılda 2 bin kitap okudu

Büşra Yakut da genç kategorisinde ablasının ardından 468 kitapla ikinci olurken Yakut ailesi ilçede en çok kitap okuyan aile oldu. Kitap bağımlısı olan aile fertleri geceleri kitap okumadan uyuyamıyor. Kanser olan eşinin kemoterapi kitaplarını okuyarak bağımlı oldu Ortaokul mezunu baba Veysel Yakut bir yılda 413 kitap okuduğunu belirttti.

"GECELERİ BİR ARAYA GELİP KİTAP OKUYORUZ"

Yakut, “Çocuklarımla beraber toplamda 2 bin 168 kitap okuduk. Büyük-küçük, 7’den yetmişe herkese öneriyoruz. Eşim 3 yıl önce meme kanserine yakalandı. Tedavi için Ankara’ya götürürken uçakta, hastanede insanların kitap okuduğunu gördüm. Doktorlar kemoterapi ve radyoterapi ile ilgili kitapçıklar vererek okumamı istediler. Onları okudukça alışkanlık haline geldi. Çocuklarım da bana bakarak okumaya başladı. Geceleri bir araya gelip kitap okuyoruz."


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