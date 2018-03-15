taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.800
USD
3,8980
EURO
4,8230
ALTIN
165,83
PETR
64,8600

Kitap görünümlü kütüphane hizmete girdi

Artvin Çoruh Üniversitesi şehir yerleşkesinde 4 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen kütüphane, üç kitabın bir masa üzerine konumlandırılmış görüntüsüyle ilgi çekiyor.

AA | 15.03.2018 - 14:28..
  1. Haberler
  2. Kitap

Yapımına 2015 yılında başlanan ve yaklaşık 12 milyon liraya mal olan kütüphane, üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin hizmetine sunuldu.

AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanede bulunan basılı yayın sayısının 37 bin 576, CD, DVD gibi kitap dışı materyal sayısının ise 92 olduğunu ifade etti.

Kitap görünümlü kütüphane hizmete girdi

Kütüphanede zaman ve mekan açısından erişimi kolaylaştıran elektronik kaynaklara ağırlık verildiğini vurgulayan Tilki, "Merkez kütüphanede personel ve öğrencilerimizin herhangi bir mekandan erişebilecekleri 39 online veri tabanı aracılığı ile 53 bin 492 elektronik dergi, 4 milyon 163 bin 792 elektronik kitap, 4 milyon 151 bin 418 uluslararası tez, 100'ün üzerinde ülkeden 3 bin 597 gazete ve 3 bin 894 popüler dergi bulunmaktadır. Bu elektronik kaynaklara bilgisayar, tablet ve mobil cihazlar aracılığıyla ulaşmak mümkün." dedi.

Kitap görünümlü kütüphane hizmete girdi

GÜNLÜK ORTALAM BİN 200 ÖĞRENCİ KULLANIYOR

Yeni hizmete girmesine rağmen günlük ortalama bin 200 öğrencinin kütüphaneden faydalandığına dikkati çeken Tilki, 6 kattan oluşan ve 606 oturma kapasiteli kütüphanede kullanıcıların kendi kendine kitap ödünç ve iade işlemlerini gerçekleştirebileceği self-check cihazları bulunduğunu ve elektronik katalog tarama kullanımıyla zamandan ve iş gücünden tasarruf edildiğini anlattı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tomris Uyar 77 yaşında
Edebiyat dünyasının gencecik yaşta tanıdığı, deneme ve öykü yazarı Tomris Uyar, 77 yaşında...
Geleceğini merak eden çocukların başucu kitabı
Müzikal diliyle Fransız Çocuk Edebiyatı'na yeni bir üslup getiren Olivier de Solminihac’ın yazdığı "Neye Benzer Gelecek", küçük okurların yol göstericisi olacak bir roman.
Yazarların ve şairlerin asıl meslekleri
Kitap Ayracı, yazarların ve şairlerin yazmaya başlamadan önce hangi meslekleri yaptığını sizler için derledi.
Yalçın Akdoğan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı çekemiyorlar
Ak Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ile ‘Siyasi Liderlik ve Erdoğan’ kitabını konuştuk.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

Uçak kazasında kızını kaybeden Hüseyin Başaran'ın acısı

98
Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

Çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu

27
Topçular'da tramvay kazası

Topçular'da tramvay kazası

73
Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

Hüseyin Bağcı'ya göre TSK insanların psikojisini bozdu

717
Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

Rusya: Türkiye ile aramızı açmaya çalışıyorlar

79
YPG rejimden beklediği desteği alamadı

YPG rejimden beklediği desteği alamadı

20
Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

Afrinlilere TRT Kürtçe yayınından son çağrı

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM