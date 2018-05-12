Kitap için 14 ayda 1124 kilometre pedal çevirdi

Hakan Yücel, yıllık ve nöbet izinlerinde Türk bayrağı asılı bisikletinin arkasındaki sepete yüklediği hikaye kitapları ve kırtasiye malzemelerini köydeki çocuklara hediye etti.

Bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen yağmur çamur, kar kış demeden bisikletiyle yola koyulan Hakan Yücel'in bu eğitim öğretim yılındaki son durağı Güroymak ilçesine bağlı Kekliktepe Köyü İlkokulu oldu.

Kütüphaneci Hakan Yücel, yaptığı açıklamada, Kekliktepe Köyü İlkokulu'na getirdiği kitapları burada eğitim gören öğrencilere teslim ettiğini söyledi. Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen erken saatte yola çıktığını anlatan Hakan Yücel,

"14 AYDA 1124 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRDİM"

"Sabah 07.30'dan beri yollardayım. Havada kar soğuğu vardı, yağmura yakalandım. Kitaplarımı zarar görmeden öğrencilere teslim ettim. Kekliktepe, bu eğitim öğretim sezonundaki son köyümüz oldu. Buraya gelmeden önce ilk olarak Yukarıkolbaşı, Arpaçık ve Oduncular köylerine gittim. Ardından Kekliktepe köyüne geldim. Şu anda gözleri parlayan pırıl pırıl çocuklarımıza kitaplarımızı dağıttık. Üç boyutlu kitaplar çocukların çok ilgisini çekiyor. Bir de İzmir Urla'dan vatandaşlarımızın el emeği ve göz nuruyla yaptıkları çantaları çocuklarımıza teslim ettik. Yaklaşık 14 ayda 1124 kilometre pedal çevirdim" dedi.

"HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Hakan Yücel, "Yağmur ve çamur beni hiçbir zaman yıldırmadı. Şu an çocuklarımızın yüzündeki gülümsemeyi görüyorsunuz. Bu gülümseme beni mutlu ediyor. Bana gerçek anlamda güç veriyor. Nice yokuşlar çıktım, indim. İl merkezi ve ilçelere bağlı köylere pedal çevirdim. Çocuklarımıza kitap götürmekten asla yılmadım. Hedefimizin 5000 kitaptı, çok şükür buna ulaştık" diye konuştu.