Kitap kapaklarında minyatür sanatı

Murat Pala, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenciliğini bitirme tezini sunarken, 2012'de "Kill Bill”, "Star Wars”, "The Shining” gibi filmlerin de bulunduğu filmlerin kritik sahnelerini minyatür olarak illüstre etmişti. Bu çalışma dünya çapında ses getirmişti. Öyle ki, "Kill Bill” çalışmasını Miramax, "Tarantino, Osmanlı Döneminde”tanıtımıyla yayınladı.

Kendisine bir çıkış yolu bulan Palta, Hollywood filmlerinden sonra şimdi de Edebiyat dünyasına atıldı. Batı Edebiyatından seçtiği başyapıtlara minyatür stiliyle kapaklar hazırladı.

Harry Potter'den Lolita'ya, Küçük Prens'ten Koku'ya birçok eser var listede. İşte o kapaklar…

Crime and Punishment - Suç ve Ceza

Don Quijote - Don Kişot

Fahrenheit 451

Harry Potter and the Philosopher's Stone - Harry Potter ve Felsefe Taşı

Lolita

Moby Dick

Nineteen Eighty Four - Bin Dokuz Yüz Seksen Dört

The Hobbit

The Little Prince - Küçük Prens

The Lord of the Rings - Yüzüklerin Efendisi

The Metamorphosis - Dönüşüm

The Perfume - Koku

Damla Karakuş

[email protected]