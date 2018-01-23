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Kitap kapaklarında minyatür sanatı

Minyatür Sanatçısı Murat Pala, sanatını Hollywood filmlerinden sonra şimdi de Batı Edebiyatı Klasiklerinin kapaklarına taşıdı.

Özel Haber | 23.01.2018 - 15:15..
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Kitap kapaklarında minyatür sanatı

murat pala

Murat Pala, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenciliğini bitirme tezini sunarken, 2012'de "Kill Bill”, "Star Wars”, "The Shining” gibi filmlerin de bulunduğu filmlerin kritik sahnelerini minyatür olarak illüstre etmişti. Bu çalışma dünya çapında ses getirmişti. Öyle ki, "Kill Bill” çalışmasını Miramax, "Tarantino, Osmanlı Döneminde”tanıtımıyla yayınladı.

Kendisine bir çıkış yolu bulan Palta, Hollywood filmlerinden sonra şimdi de Edebiyat dünyasına atıldı. Batı Edebiyatından seçtiği başyapıtlara minyatür stiliyle kapaklar hazırladı.

Harry Potter'den Lolita'ya, Küçük Prens'ten Koku'ya birçok eser var listede. İşte o kapaklar…

Crime and Punishment - Suç ve Ceza

Kitap kapaklarında minyatür sanatı

Don Quijote - Don Kişot

Don Kişot

Fahrenheit 451

Fahrenheit 451

Harry Potter and the Philosopher's Stone - Harry Potter ve Felsefe Taşı

Harry Potter

Lolita

Lolita

Moby Dick

Moby Dick

Nineteen Eighty Four - Bin Dokuz Yüz Seksen Dört

1984

The Hobbit

The Hobbit

The Little Prince - Küçük Prens

Küçük Prens

The Lord of the Rings - Yüzüklerin Efendisi

Yüzüklerin Efendisi

The Metamorphosis - Dönüşüm

Dönüşüm

The Perfume - Koku

Koku

Damla Karakuş

[email protected]

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