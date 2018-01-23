Kitap kapaklarında minyatür sanatı

Murat Pala, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenciliğini bitirme tezini sunarken, 2012'de "Kill Bill”, "Star Wars”, "The Shining” gibi filmlerin de bulunduğu filmlerin kritik sahnelerini minyatür olarak illüstre etmişti. Bu çalışma dünya çapında ses getirmişti. Öyle ki, "Kill Bill” çalışmasını Miramax, "Tarantino, Osmanlı Döneminde”tanıtımıyla yayınladı.
Kendisine bir çıkış yolu bulan Palta, Hollywood filmlerinden sonra şimdi de Edebiyat dünyasına atıldı. Batı Edebiyatından seçtiği başyapıtlara minyatür stiliyle kapaklar hazırladı.
Harry Potter'den Lolita'ya, Küçük Prens'ten Koku'ya birçok eser var listede. İşte o kapaklar…
Crime and Punishment - Suç ve Ceza
Don Quijote - Don Kişot
Fahrenheit 451
Harry Potter and the Philosopher's Stone - Harry Potter ve Felsefe Taşı
Lolita
Moby Dick
Nineteen Eighty Four - Bin Dokuz Yüz Seksen Dört
The Hobbit
The Little Prince - Küçük Prens
The Lord of the Rings - Yüzüklerin Efendisi
The Metamorphosis - Dönüşüm
The Perfume - Koku
Damla Karakuş