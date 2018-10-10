Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kitap okumayı pek sevmiyoruz... Uzmanlar, kitap okuma alışkanlığının çocukluk hatta bebeklik döneminde kazandırılabileceğini söylüyor.

TUİK verilerine göre kitap okumak ülkemizde ihtiyaç listesi sırasında pek iyi değil. Buna göre kitap okumak Türk insanı için 235'inci sırada yer alıyor.

42 MİLYON AKILLI TELEFON KULLANICISI VAR

Ülkemizde 50 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor ve bu kullanıcıların 42 milyonu akıllı telefonları üzerinden sosyal medyaya erişim sağlıyor.

Ülkemizdeki akıllı telefon kullanıcıları her gün ortalama 2 saat 59 dakika boyunca avuçlarında duran küçük ekranlara hapis oluyorlar. Ayrıca kişi başına televizyon izleme süremiz de 2 saat 14 dakika.

Kitap okumak, ihtiyaç listemizin 235'inci sırasında VİDEO











