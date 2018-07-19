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Kitap okumayı teşvik için etkinlik düzenlediler

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler kitap okuma etkinliği düzenlediler.

İHA | 19.07.2018 - 13:27..
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Öğrenciler yaz okulu kapsamında gittikleri eğitim faaliyetlerinde farkındalık oluşturmak için Cumhuriyet Meydanı Hükümet Konağı bahçesinde kitap okuma etkinliği düzenlediler.

"OKUMAYI SEVDİRMEK İSTİYORUZ"

Öğrenciler çeşitli yaş kategorilerine göre okudukları kitaplar ile tatillerini de farklı etkinliklerle sürdürüyorlar. Bu sene Yaz okuluna katıldığını belirten Tuğçe Sağlam,"Bu etkinliğin amacının Allah'ın Peygamberimize oku emrini buyurduğu için ve Tavşanlı halkına okumayı sevdirmek için gerçekleştiriyoruz."dedi.

Kitap okumayı teşvik için etkinlik düzenlediler

"HAYATIN HER ALANINDA KİTAP OLSUN"

Nehir Sertel ise, "Herkesin evde iş yerinde, her yerde elinde veya çantasında bir kitap bulundurup okuyabileceklerini göstermek için bu etkinliği düzenledik." diyerek kitap okumanın faydalı olduğunu belirtti

Kitap okumayı teşvik için etkinlik düzenlediler

Kitap okumayı teşvik için etkinlik düzenlediler

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