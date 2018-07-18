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Kitap okurken gözlerimiz yorulmasın diye 4 ipucu

Ruhumuzu dinlendiren kitap okuma etkinliği, gözlerimizi yormasın. İşte bunun için 4 ipucu…

Özel İçerik | 18.07.2018 - 15:21..
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kitap okumak

Kitap okumak hiç tartışmasız ruhumuzun ve beynimizin en güzel ilacı. Ancak gözlerimiz yorulabiliyor tabii. Neredeyse gözlük numaramızı, ne kadar kitap okuduğumuz belirliyor diyebiliriz. Elbette bu sebepten ruhumuzun ilacından vazgeçmeyeceğiz. İşte kitap okurken gözlerimiz için yapabileceklerimiz…

Kitap okurken gözlerimiz yorulmasın diye 4 ipucu

1 - Işığın geliş yönü ve aydınlattığı nokta çok önemli. Kitap okurken ışığın özellikle tepede bir ampulden değil de arkanızda bir ışık kaynağından gelmesine dikkat etmelisiniz ve bu ışık direkt okuyacağınız sayfayı aydınlatmalıdır.

Kitap okurken gözlerimiz yorulmasın diye 4 ipucu

2 - Gözlerimizin kurumasını engellemek sağlık açısından oldukça önemli. Bunun için odaklanmamıza dikkat etmekte, gözlerimizi sık sık kırpmakta fayda var.

Kitap okurken gözlerimiz yorulmasın diye 4 ipucu

3 - Her eylemde dinlenmek çok önemli. Kabul etmeli ki bir kitap sardıysa onun heyecanını aşıp bırakmak çok zor. Ancak göz sağlığımız için kitap okurken düzenli molalar vermekte fayda var. Bunun için 20 – 20 – 20 kuralını uygulayabilirsiniz.

20 – 20 – 20 kuralı nedir

Şöyle ki, kitap okurken her 20 dakikada bir başımızı kitaptan kaldırıyoruz ve 20 metre uzaklıktaki bir nesneye 20 saniye boyunca bakıyoruz. İşte bu 20 – 20 – 20 kuralı. Emin olun göz kaslarınızı mükemmel çalıştıracak.

Kitap okurken gözlerimiz yorulmasın diye 4 ipucu

4 - Kitap okurken numaralı bir gözlük ya da kontak lens kullanıyorsanız, dereceniz küçük bile olsa, mutlaka kullanın. Probleminiz uzağı ya da yakını görememek olsun, fark etmez. Ayrıca tam bir kitapkurdu iseniz, düzenli doktor kontrollerini de kesinlikle ihmal etmemelisiniz.

Damla Karakuş

[email protected]

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