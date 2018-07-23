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Kitap okurken neden uykumuz gelir

Kitap okurken uykunuzun gelme sebebinin çocukluğunuza dayandığını biliyor muydunuz?

Özel İçerik | 23.07.2018 - 17:23..
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Kitap okurken neden uykumuz gelir

Kitap okurken neden uykumuz gelir

Hemen herkes aynı şeyi yaşıyorsa bu genel bir gerçek olarak kabul edilir ve üzerine pek kafa yorulmaz. Ancak kitap okurken uyuklamanızın üstesinden gelebilir, çocuklarınızın bunu hiç yaşamamasını sağlayabilirsiniz.

HAYATINIZA DOĞRU ANLAMLAR YÜKLEYİN

Kitap, geçmişten günümüze gelen öğretisiyle yatmadan önce uykumuzu getirmesi için okunur. Çocukken masal saatleri, okul çağına gelindiğinde hikaye kitapları, sonra romanlar… Ancak her zaman amaç uykumuzu getirmesiydi.

Sonra büyüdükçe bu alışkanlığımız şekil değiştirdi belki. Ancak bu sefer de kitabı nerede okursak okuyalım uyuklar hale geldik. Demek ki yapılması gereken tek şey hayata doğru anlamlar yüklemek. Bu durumda çocuklarımızdan başlayarak bu algı zincirini kırabilir, kendimize de sürekli durumun gerçekliğini hatırlatarak hayatımızdaki doğruların işleyişini değiştirebiliriz.

Kitap okurken neden uykumuz gelir

FİZİKSEL SEBEPLER NELER

Bu algı dışında bir de fiziksel sebepler var elbet. Gözlerimiz sözcüklerin takibi sırasında düzenli hareketlerde bulunmak zorundadır. Beynimizin fonksiyonu şöyle işler: Beynimiz, önce gözlerimizin gördüğü harfleri yorumlar. Bunları anlamlı kelimelere, cümlelere ve paragraflara dönüştürür. Ve bunlar çok hızlı olur. İşte bu sırada beynimiz çok fazla enerji harcar ve bunun yanında göz kaslarımız da yorulur. İşte bu sırada da uyku hali başlar.

Kitap okurken neden uykumuz gelir

KİTAP OKURKEN UYUMAMAK İÇİN NELER YAPMALI

Her şeyin bir tekniği olduğu gibi bu sorunu da bazı teknikler uygulayarak çözmek mümkün.

Rahat ortamda kitap okumayı istemeniz çok doğal. Ancak yine de o kadar da rahat olmayan bir ortam seçerek uykumuzu geciktirebiliriz. Yatmak yerine oturmayı, yaslanmak yerine dik oturmayı tercih edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ortamın çok sıcak olmaması da önemlidir. Sıcak her zaman uyku getirir.

Elinizdeki kitabı mutlaka okumalı, hatta belki bitirmeliyseniz, o zaman başlamadan önce hafif egzersizler yapabilir; çay, kahve gibi sizi uyanık tutacak içecekler tüketebilirsiniz.

Damla Karakuş

[email protected]

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